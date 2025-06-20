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Путин в воскресенье пообщается с авторами учебника по истории - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:31 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024182892.html
Путин в воскресенье пообщается с авторами учебника по истории
Путин в воскресенье пообщается с авторами учебника по истории - РИА Новости, 20.06.2025
Путин в воскресенье пообщается с авторами учебника по истории
Президент России Владимир Путин в воскресенье пообщается с авторами и редакторами учебника по истории, среди которых помощник президента РФ Владимир Мединский,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье пообщается с авторами и редакторами учебника по истории, среди которых помощник президента РФ Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Отдельно состоится общение президента с авторами и редакторами наших учебников по истории. Такая беседа была пару лет тому назад, она повторится. Существенная работа была проделана. Вы знаете, что единая редактура. Это и Мединский, это Чубарьян академик, министр просвещения (Сергей) Кравцов и (ректор МГИМО Анатолий) Торкунов. Собственно, все, кто приложил усилия для появление единого учебника", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин в воскресенье пообщается с авторами учебника по истории

Путин в воскресенье пообщается с авторами и редакторами учебника по истории

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье пообщается с авторами и редакторами учебника по истории, среди которых помощник президента РФ Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отдельно состоится общение президента с авторами и редакторами наших учебников по истории. Такая беседа была пару лет тому назад, она повторится. Существенная работа была проделана. Вы знаете, что единая редактура. Это и Мединский, это Чубарьян академик, министр просвещения (Сергей) Кравцов и (ректор МГИМО Анатолий) Торкунов. Собственно, все, кто приложил усилия для появление единого учебника", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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