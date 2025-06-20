Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ
Песков: выступление Путина на заседании ПМЭФ будет объемным и содержательным
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет объемным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Будет, как всегда бывает, достаточно содержательное и длинное выступление президента Путина, объемное", — отметил он на полях Петербургского международного экономического форума.
В Кремле уточнили, что глава государства расскажет о российской экономике, озвучит ее перспективы и основные направления роста, вероятно речь пойдет и о ключевой ставке.
Другие заявления Пескова:
- выступление президента будет интересным, оно начнется после 14:00;
- модератор пленарной сессии — журналист из ОАЭ Надим Кутейш;
- Путин контактирует с зарубежными бизнесменами на ПМЭФ, но непублично;
- Россия довольна уровнем международного представительства на форуме.
В пятницу президент проведет двухсторонние встречи, среди участников:
- вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян;
- генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс;
- сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.