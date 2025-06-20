https://ria.ru/20250620/putin-2024155334.html

Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ

Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет объемным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:39:00+03:00

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2025-06-20T12:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет объемным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Будет, как всегда бывает, достаточно содержательное и длинное выступление президента Путина, объемное", — отметил он на полях Петербургского международного экономического форума.Другие заявления Пескова:В пятницу президент проведет двухсторонние встречи, среди участников:Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html

https://ria.ru/20250619/peregovory-2023984908.html

https://ria.ru/20250618/putin-2023611648.html

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, оаэ, экономика, китай, бахрейн, политика, опек