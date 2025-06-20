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Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:39 20.06.2025 (обновлено: 12:18 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024155334.html
Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ
Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет объемным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:39:00+03:00
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пмэф-2025
россия
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дмитрий песков
оаэ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет объемным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Будет, как всегда бывает, достаточно содержательное и длинное выступление президента Путина, объемное", — отметил он на полях Петербургского международного экономического форума.Другие заявления Пескова:В пятницу президент проведет двухсторонние встречи, среди участников:Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html
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ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ОАЭ, Экономика, Китай, Бахрейн, Политика, ОПЕК
Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ

Песков: выступление Путина на заседании ПМЭФ будет объемным и содержательным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет объемным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Будет, как всегда бывает, достаточно содержательное и длинное выступление президента Путина, объемное", — отметил он на полях Петербургского международного экономического форума.
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19 июня, 01:44

В Кремле уточнили, что глава государства расскажет о российской экономике, озвучит ее перспективы и основные направления роста, вероятно речь пойдет и о ключевой ставке.

Другие заявления Пескова:
  • выступление президента будет интересным, оно начнется после 14:00;
  • модератор пленарной сессии — журналист из ОАЭ Надим Кутейш;
  • Путин контактирует с зарубежными бизнесменами на ПМЭФ, но непублично;
  • Россия довольна уровнем международного представительства на форуме.
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В пятницу президент проведет двухсторонние встречи, среди участников:
  • вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян;
  • генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс;
  • сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковОАЭЭкономикаКитайБахрейнПолитикаОПЕК
 
 
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