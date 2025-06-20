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Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
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02:25 20.06.2025 (обновлено: 02:40 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024075614.html
Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков
Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков
Планов в ближайшее время посетить КНДР у президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:25:00+03:00
2025-06-20T02:40:00+03:00
кндр (северная корея)
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Планов в ближайшее время посетить КНДР у президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Президент России посещал с государственным визитом КНДР в июне 2024 года, по его итогам был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
https://ria.ru/20250618/kndr-2023463713.html
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кндр (северная корея), политика, дмитрий песков, владимир путин, россия
КНДР (Северная Корея), Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков

Песков: планов посетить КНДР в ближайшее время у Путина пока нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Планов в ближайшее время посетить КНДР у президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет", - ответил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России посещал с государственным визитом КНДР в июне 2024 года, по его итогам был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
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Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России
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КНДР (Северная Корея)ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
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