https://ria.ru/20250620/putin-2024075614.html

Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков

Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков

Планов в ближайшее время посетить КНДР у президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:25:00+03:00

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2025-06-20T02:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Планов в ближайшее время посетить КНДР у президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Президент России посещал с государственным визитом КНДР в июне 2024 года, по его итогам был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

https://ria.ru/20250618/kndr-2023463713.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кндр (северная корея), политика, дмитрий песков, владимир путин, россия