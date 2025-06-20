https://ria.ru/20250620/putin-2024075614.html
Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков
Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков
Планов в ближайшее время посетить КНДР у президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:25:00+03:00
2025-06-20T02:25:00+03:00
2025-06-20T02:40:00+03:00
кндр (северная корея)
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Планов в ближайшее время посетить КНДР у президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Президент России посещал с государственным визитом КНДР в июне 2024 года, по его итогам был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
https://ria.ru/20250618/kndr-2023463713.html
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр (северная корея), политика, дмитрий песков, владимир путин, россия
КНДР (Северная Корея), Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков
Песков: планов посетить КНДР в ближайшее время у Путина пока нет