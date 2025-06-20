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Путин в воскресенье возложит венок к Вечному огню в День памяти и скорби
Путин в воскресенье возложит венок к Вечному огню в День памяти и скорби - РИА Новости, 20.06.2025
Путин в воскресенье возложит венок к Вечному огню в День памяти и скорби
Президент России Владимир Путин в воскресенье возложит венок к Вечному огню у Кремлевской стены в День памяти и скорби, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:41:00+03:00
2025-06-20T11:41:00+03:00
2025-06-20T12:38:00+03:00
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье возложит венок к Вечному огню у Кремлевской стены в День памяти и скорби, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. "В воскресенье он (Путин - ред.) будет уже в Москве. Во-первых, это день памяти и скорби. Президент традиционно возложит венок к Вечному огню возле Кремлевской стены", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФПетербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, дмитрий песков, москва, россия, общество
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва, Россия, Общество
Путин в воскресенье возложит венок к Вечному огню в День памяти и скорби
Песков: Путин в воскресенье возложит венок к Вечному огню в День памяти и скорби