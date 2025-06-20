Рейтинг@Mail.ru
"Это вас уничтожит": Западу сообщили пугающие новости - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 20.06.2025 (обновлено: 20:11 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/pushkov-2024355546.html
"Это вас уничтожит": Западу сообщили пугающие новости
"Это вас уничтожит": Западу сообщили пугающие новости - РИА Новости, 20.06.2025
"Это вас уничтожит": Западу сообщили пугающие новости
Попытки западных лидеров способствовать смене правительства в Иране приведут к необратимым последствиям для стран Европейского континента, написал сенатор... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:33:00+03:00
2025-06-20T20:11:00+03:00
иран
в мире
ирак
алексей пушков
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594389203_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_f993056c53160c7ad78f2afc8cbe12af.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Попытки западных лидеров способствовать смене правительства в Иране приведут к необратимым последствиям для стран Европейского континента, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Курс Запада на "смену режима" в Ираке, Ливии и Сирии породил огромные волны беженцев: 2,3 миллиона из Ирака, 6,7 миллиона из Сирии, 3,5 миллиона из Ливии. &lt;…&gt; Теперь на Западе планируют смену режима в Иране. Словно не понимают, что в итоге все эти "смены" ведут к чудовищной дестабилизации в подвергаемых им странах и уничтожат сам Запад, каким мы его знаем", — предупредил он.Сенатор отметил, что поток беженцев изменил облик Европы, а вновь прибывшие легли тяжелым грузом на бюджеты и общества европейских стран.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия. Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день, с обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. СМИ сообщают о возможном скором присоединении США к ударам по Ирану.
https://ria.ru/20250620/evropa-2024352751.html
https://ria.ru/20250619/zapad-2023990579.html
иран
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594389203_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_0f573cc43d2170e308f13ede3f0ac524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, ирак, алексей пушков, магатэ
Иран, В мире, Ирак, Алексей Пушков, МАГАТЭ
"Это вас уничтожит": Западу сообщили пугающие новости

Пушков: поток беженцев при смене режима в Иране уничтожит Запад

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Попытки западных лидеров способствовать смене правительства в Иране приведут к необратимым последствиям для стран Европейского континента, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Курс Запада на "смену режима" в Ираке, Ливии и Сирии породил огромные волны беженцев: 2,3 миллиона из Ирака, 6,7 миллиона из Сирии, 3,5 миллиона из Ливии. <…> Теперь на Западе планируют смену режима в Иране. Словно не понимают, что в итоге все эти "смены" ведут к чудовищной дестабилизации в подвергаемых им странах и уничтожат сам Запад, каким мы его знаем", — предупредил он.
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
На Западе раскрыли неудобную правду о Европе
Вчера, 18:22
Сенатор отметил, что поток беженцев изменил облик Европы, а вновь прибывшие легли тяжелым грузом на бюджеты и общества европейских стран.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия. Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день, с обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. СМИ сообщают о возможном скором присоединении США к ударам по Ирану.
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
На Западе раскрыли, что потеряет ЕС из-за поддержки Израиля
19 июня, 17:33
 
ИранВ миреИракАлексей ПушковМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала