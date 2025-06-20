"Это вас уничтожит": Западу сообщили пугающие новости
Пушков: поток беженцев при смене режима в Иране уничтожит Запад
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Попытки западных лидеров способствовать смене правительства в Иране приведут к необратимым последствиям для стран Европейского континента, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Курс Запада на "смену режима" в Ираке, Ливии и Сирии породил огромные волны беженцев: 2,3 миллиона из Ирака, 6,7 миллиона из Сирии, 3,5 миллиона из Ливии. <…> Теперь на Западе планируют смену режима в Иране. Словно не понимают, что в итоге все эти "смены" ведут к чудовищной дестабилизации в подвергаемых им странах и уничтожат сам Запад, каким мы его знаем", — предупредил он.
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Сенатор отметил, что поток беженцев изменил облик Европы, а вновь прибывшие легли тяжелым грузом на бюджеты и общества европейских стран.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия. Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день, с обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. СМИ сообщают о возможном скором присоединении США к ударам по Ирану.