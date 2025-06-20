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ПСБ расширяет программу поддержки участников и ветеранов СВО - РИА Новости, 20.06.2025
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19:38 20.06.2025 (обновлено: 19:39 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/psb-2024387116.html
ПСБ расширяет программу поддержки участников и ветеранов СВО
ПСБ расширяет программу поддержки участников и ветеранов СВО - РИА Новости, 20.06.2025
ПСБ расширяет программу поддержки участников и ветеранов СВО
В ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума ПСБ подписал соглашение с ООО "Топфранчайз", направленное на расширение программы поддержки... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума ПСБ подписал соглашение с ООО "Топфранчайз", направленное на расширение программы поддержки участников и ветеранов СВО, военных пенсионеров и членов их семей "Новое звание — предприниматель", сообщает пресс-служба банка. Программа была запущена банком в мае текущего года совместно с Минэкономразвития России. Свои подписи под соглашением поставили старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина и генеральный директор ООО "Топфранчайз" Василь Газизулин. С новым партнером участники программы смогут получить экспертизу по выходу на рынок франчайзинга, узнать о преимуществах и сложностях работы по франшизе и при желании начать путь франчайзи. Кроме того, в рамках ПМЭФ Жимерина приняла участие в сессии "Герои в бизнесе", где подробно рассказала о программе для участников спецоперации. "Эта программа стратегически важна — она помогает героям найти свое призвание после военной службы. Комплекс инструментов, которые мы предлагаем, позволит участникам спецоперации пройти обучение, развить предпринимательские компетенции и открыть свое дело в мирной жизни. По итогам прохождения обучения банк пошагово проконсультирует по всем вопросам тех слушателей, которые примут решение стать предпринимателями, а также откроет им доступ к бесплатным банковским сервисам для удобного ведения бизнеса", — приводит пресс-служба слова представителя ПСБ. Жимерина добавила, что с момента запуска программы "Новое звание – предприниматель" банк получил более 500 заявок на обучение, около 350 человек уже начали обучаться, а 30 открыли свой бизнес. В сессии "Герои в бизнесе" также участвовали замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания России по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков и другие. Сессию модерировала депутат Государственной Думы Федерального собрания России Марина Ким. На мероприятии обсудили, как государство, общественные объединения и крупный бизнес способствуют интеграции участников СВО в предпринимательскую деятельность, какие направления работы являются приоритетными и какова роль регионов в поддержке военнослужащих на пути открытия своего дела. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/fradkov-2024383692.html
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псб (банк псб), сво
ПСБ (Банк ПСБ), СВО
ПСБ расширяет программу поддержки участников и ветеранов СВО

ПСБ расширит программу поддержки для бойцов СВО "Новое звание — предприниматель"

© Фото : Пресс-служба ПСБРуководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина
Руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума ПСБ подписал соглашение с ООО "Топфранчайз", направленное на расширение программы поддержки участников и ветеранов СВО, военных пенсионеров и членов их семей "Новое звание — предприниматель", сообщает пресс-служба банка.
Программа была запущена банком в мае текущего года совместно с Минэкономразвития России.
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Свои подписи под соглашением поставили старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина и генеральный директор ООО "Топфранчайз" Василь Газизулин. С новым партнером участники программы смогут получить экспертизу по выходу на рынок франчайзинга, узнать о преимуществах и сложностях работы по франшизе и при желании начать путь франчайзи.
Кроме того, в рамках ПМЭФ Жимерина приняла участие в сессии "Герои в бизнесе", где подробно рассказала о программе для участников спецоперации.
"Эта программа стратегически важна — она помогает героям найти свое призвание после военной службы. Комплекс инструментов, которые мы предлагаем, позволит участникам спецоперации пройти обучение, развить предпринимательские компетенции и открыть свое дело в мирной жизни. По итогам прохождения обучения банк пошагово проконсультирует по всем вопросам тех слушателей, которые примут решение стать предпринимателями, а также откроет им доступ к бесплатным банковским сервисам для удобного ведения бизнеса", — приводит пресс-служба слова представителя ПСБ.
Жимерина добавила, что с момента запуска программы "Новое звание – предприниматель" банк получил более 500 заявок на обучение, около 350 человек уже начали обучаться, а 30 открыли свой бизнес.
В сессии "Герои в бизнесе" также участвовали замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания России по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков и другие. Сессию модерировала депутат Государственной Думы Федерального собрания России Марина Ким.
На мероприятии обсудили, как государство, общественные объединения и крупный бизнес способствуют интеграции участников СВО в предпринимательскую деятельность, какие направления работы являются приоритетными и какова роль регионов в поддержке военнослужащих на пути открытия своего дела.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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