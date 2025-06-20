https://ria.ru/20250620/psb-2024329283.html

ПСБ профинансирует проекты по строительству канатных дорог в России

ПСБ профинансирует проекты по строительству канатных дорог в России - РИА Новости, 20.06.2025

ПСБ профинансирует проекты по строительству канатных дорог в России

ПСБ и компания "Урбантех Канатные дороги" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:38:00+03:00

2025-06-20T17:38:00+03:00

2025-06-20T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ПСБ и компания "Урбантех Канатные дороги" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проектов по строительству канатных дорог на принципах государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили вице-президент – директор центра инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства ПСБ Дмитрий Федорищев и генеральный директор "Урбантех Канатные дороги" Андрей Денисенков. В рамках соглашения ПСБ профинансирует проекты по строительству канатных дорог в российских регионах. В частности, в Нижнем Новгороде планируется строительство двухсекционной канатной дороги через Оку протяженностью 3340 метров с отцепляемыми зажимами и одной промежуточной станцией. Она свяжет нагорную и заречную часть города и позволит сократить на 40 минут пассажирский путь, а также будет способствовать снижению заторов на транспортных развязках и разгрузит сеть общественного транспорта. "Финансирование строительства канатных дорог станет одним из приоритетных направлений ПСБ в рамках реализации программ государственно-частного партнерства. Такие проекты способствуют формированию благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы российских регионов. Новые инфраструктурные решения позволят внести значительный вклад в рост туристического потока, привлечение инвестиций и создание рабочих мест", — приводит пресс-служба слова Федорищева. Денисенков отметил, что компания видит потенциал для сотрудничества с ПСБ в реализации проектов канатных дорог. "Уверен, что объединение опыта и компетенций компаний позволит не только эффективно решать актуальные транспортные и социальные задачи регионов, но и формировать новые точки роста для развития городской среды, туризма и экономики в целом. Для нас это не просто подписание соглашения, а старт долгосрочного стратегического партнерства, открывающего возможности для реализации масштабных инфраструктурных проектов по всей России", — заключил гендиректор "Урбантеха Канатные дороги", его слова приводятся на официальном сайте компании. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/telekom-2024206380.html

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экономика, нижний новгород, андрей денисенко