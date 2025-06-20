Рейтинг@Mail.ru
ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/psb-2024188245.html
ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию
ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию - РИА Новости, 20.06.2025
ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию
ПСБ станет финансовым партнером инвестиционного проекта, в рамках которого на базе Ялтинской киностудии появится культурно-инновационный кластер, сообщает... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:44:00+03:00
2025-06-20T12:44:00+03:00
республика крым
россия
петр фрадков
сергей аксенов (политик)
никита михалков
ялтинская киностудия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024186486_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_ea71f894468c02ff1eac481501647c77.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПСБ станет финансовым партнером инвестиционного проекта, в рамках которого на базе Ялтинской киностудии появится культурно-инновационный кластер, сообщает пресс-служба банка. Меморандум заключили в ходе ПМЭФ-2025. Документ подписали председатель банка Петр Фрадков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и основатель девелоперской компании "Интеллект" Павел Пузырев. "Ялтинская киностудия занимает особое место в истории отечественного кинематографа. Она подарила нам множество любимых и ставших уже классикой фильмов. ПСБ рад выступить партнером столь знакового для культурной жизни нашей страны проекта. Запланированная реконструкция позволит возродить Ялтинскую киностудию не только в качестве съемочной площадки, но и создать на ее базе полноценный социокультурный кластер, гармонично интегрированный в современную городскую среду", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. Проект предполагает масштабное преобразование территории Ялтинской киностудии и обустройство общественного пространства, на котором разместятся арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей. Культурный кластер по задумке архитекторов должен стать новой точкой притяжения для профессионалов киноиндустрии, студентов профильных вузов и ценителей искусства.
https://ria.ru/20250619/psb-2024039889.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024186486_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_387c4113d1ca0fb694db762ac9ec0c24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, петр фрадков, сергей аксенов (политик), никита михалков, ялтинская киностудия
Республика Крым, Россия, Петр Фрадков, Сергей Аксенов (политик), Никита Михалков, Ялтинская киностудия
ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию

Банк ПСБ поможет в создании кластера на Ялтинской киностудии

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЦентральный вход Ялтинской киностудии
Центральный вход Ялтинской киностудии - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Центральный вход Ялтинской киностудии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПСБ станет финансовым партнером инвестиционного проекта, в рамках которого на базе Ялтинской киностудии появится культурно-инновационный кластер, сообщает пресс-служба банка.
Меморандум заключили в ходе ПМЭФ-2025. Документ подписали председатель банка Петр Фрадков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и основатель девелоперской компании "Интеллект" Павел Пузырев.
"Ялтинская киностудия занимает особое место в истории отечественного кинематографа. Она подарила нам множество любимых и ставших уже классикой фильмов. ПСБ рад выступить партнером столь знакового для культурной жизни нашей страны проекта. Запланированная реконструкция позволит возродить Ялтинскую киностудию не только в качестве съемочной площадки, но и создать на ее базе полноценный социокультурный кластер, гармонично интегрированный в современную городскую среду", – приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Проект предполагает масштабное преобразование территории Ялтинской киностудии и обустройство общественного пространства, на котором разместятся арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей. Культурный кластер по задумке архитекторов должен стать новой точкой притяжения для профессионалов киноиндустрии, студентов профильных вузов и ценителей искусства.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Банк ПСБ обсудил с экспертами на ПМЭФ-2025 инновации в России
19 июня, 20:10
 
Республика КрымРоссияПетр ФрадковСергей Аксенов (политик)Никита МихалковЯлтинская киностудия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала