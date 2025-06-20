https://ria.ru/20250620/psb-2024188245.html

ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию

ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию - РИА Новости, 20.06.2025

ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию

ПСБ станет финансовым партнером инвестиционного проекта, в рамках которого на базе Ялтинской киностудии появится культурно-инновационный кластер, сообщает... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:44:00+03:00

2025-06-20T12:44:00+03:00

2025-06-20T12:44:00+03:00

республика крым

россия

петр фрадков

сергей аксенов (политик)

никита михалков

ялтинская киностудия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПСБ станет финансовым партнером инвестиционного проекта, в рамках которого на базе Ялтинской киностудии появится культурно-инновационный кластер, сообщает пресс-служба банка. Меморандум заключили в ходе ПМЭФ-2025. Документ подписали председатель банка Петр Фрадков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и основатель девелоперской компании "Интеллект" Павел Пузырев. "Ялтинская киностудия занимает особое место в истории отечественного кинематографа. Она подарила нам множество любимых и ставших уже классикой фильмов. ПСБ рад выступить партнером столь знакового для культурной жизни нашей страны проекта. Запланированная реконструкция позволит возродить Ялтинскую киностудию не только в качестве съемочной площадки, но и создать на ее базе полноценный социокультурный кластер, гармонично интегрированный в современную городскую среду", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. Проект предполагает масштабное преобразование территории Ялтинской киностудии и обустройство общественного пространства, на котором разместятся арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей. Культурный кластер по задумке архитекторов должен стать новой точкой притяжения для профессионалов киноиндустрии, студентов профильных вузов и ценителей искусства.

https://ria.ru/20250619/psb-2024039889.html

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республика крым, россия, петр фрадков, сергей аксенов (политик), никита михалков, ялтинская киностудия