https://ria.ru/20250620/psb-2024188245.html
ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию
ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию - РИА Новости, 20.06.2025
ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию
ПСБ станет финансовым партнером инвестиционного проекта, в рамках которого на базе Ялтинской киностудии появится культурно-инновационный кластер, сообщает... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:44:00+03:00
2025-06-20T12:44:00+03:00
2025-06-20T12:44:00+03:00
республика крым
россия
петр фрадков
сергей аксенов (политик)
никита михалков
ялтинская киностудия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПСБ станет финансовым партнером инвестиционного проекта, в рамках которого на базе Ялтинской киностудии появится культурно-инновационный кластер, сообщает пресс-служба банка. Меморандум заключили в ходе ПМЭФ-2025. Документ подписали председатель банка Петр Фрадков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и основатель девелоперской компании "Интеллект" Павел Пузырев. "Ялтинская киностудия занимает особое место в истории отечественного кинематографа. Она подарила нам множество любимых и ставших уже классикой фильмов. ПСБ рад выступить партнером столь знакового для культурной жизни нашей страны проекта. Запланированная реконструкция позволит возродить Ялтинскую киностудию не только в качестве съемочной площадки, но и создать на ее базе полноценный социокультурный кластер, гармонично интегрированный в современную городскую среду", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. Проект предполагает масштабное преобразование территории Ялтинской киностудии и обустройство общественного пространства, на котором разместятся арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей. Культурный кластер по задумке архитекторов должен стать новой точкой притяжения для профессионалов киноиндустрии, студентов профильных вузов и ценителей искусства.
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республика крым, россия, петр фрадков, сергей аксенов (политик), никита михалков, ялтинская киностудия
Республика Крым, Россия, Петр Фрадков, Сергей Аксенов (политик), Никита Михалков, Ялтинская киностудия
ПСБ поможет возродить Ялтинскую киностудию
Банк ПСБ поможет в создании кластера на Ялтинской киностудии
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПСБ станет финансовым партнером инвестиционного проекта, в рамках которого на базе Ялтинской киностудии появится культурно-инновационный кластер, сообщает пресс-служба банка.
Меморандум заключили в ходе ПМЭФ-2025. Документ подписали председатель банка Петр Фрадков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и основатель девелоперской компании "Интеллект" Павел Пузырев.
"Ялтинская киностудия занимает особое место в истории отечественного кинематографа. Она подарила нам множество любимых и ставших уже классикой фильмов. ПСБ рад выступить партнером столь знакового для культурной жизни нашей страны проекта. Запланированная реконструкция позволит возродить Ялтинскую киностудию не только в качестве съемочной площадки, но и создать на ее базе полноценный социокультурный кластер, гармонично интегрированный в современную городскую среду", – приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Проект предполагает масштабное преобразование территории Ялтинской киностудии и обустройство общественного пространства, на котором разместятся арт-инсталляции, фонтаны, аллеи, площадки для проведения выставок и фестивалей. Культурный кластер по задумке архитекторов должен стать новой точкой притяжения для профессионалов киноиндустрии, студентов профильных вузов и ценителей искусства.