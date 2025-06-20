https://ria.ru/20250620/provokator-2024376031.html

Путин назвал провокаторами тех, кто говорит о России как ненадежной

Путин назвал провокаторами тех, кто говорит о России как ненадежной - РИА Новости, 20.06.2025

Путин назвал провокаторами тех, кто говорит о России как ненадежной

Президент России Владимир Путин назвал провокаторами тех, кто продвигает нарративы, что Россия - ненадежный союзник, он считает, что эти люди не добьются... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:09:00+03:00

2025-06-20T19:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал провокаторами тех, кто продвигает нарративы, что Россия - ненадежный союзник, он считает, что эти люди не добьются своего."Те, кто продвигают такие нарративы, как ненадежность России как союзника - провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет, они не добьются своих целей", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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