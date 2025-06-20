https://ria.ru/20250620/provokator-2024376031.html
Путин назвал провокаторами тех, кто говорит о России как ненадежной
Путин назвал провокаторами тех, кто говорит о России как ненадежной - РИА Новости, 20.06.2025
Путин назвал провокаторами тех, кто говорит о России как ненадежной
Президент России Владимир Путин назвал провокаторами тех, кто продвигает нарративы, что Россия - ненадежный союзник, он считает, что эти люди не добьются... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:09:00+03:00
2025-06-20T19:09:00+03:00
2025-06-20T19:17:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024327678_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_7b26d3d370be39e04a7df7de57d44557.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал провокаторами тех, кто продвигает нарративы, что Россия - ненадежный союзник, он считает, что эти люди не добьются своего."Те, кто продвигают такие нарративы, как ненадежность России как союзника - провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет, они не добьются своих целей", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/putin-2024373393.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024327678_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_95a02c9a33cd1d39adcfa650a3c78fea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал провокаторами тех, кто говорит о России как ненадежной
Путин назвал провокаторами тех, кто говорит о РФ как ненадежном союзнике