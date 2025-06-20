"Изменить нельзя": в Киеве рассказали, что сделал Зеленский на саммите G7
Соскин: поездка Зеленского на саммит G7 обернулась полным провалом
© Getty Images / Anadolu/Handout/Ukrainain PresidencyВладимир Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7)
© Getty Images / Anadolu/Handout/Ukrainain Presidency
Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7). Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не только ничего не добился на полях саммита G7, но и окончательно стал неприемлемым для США, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, ее изменить нельзя <…> Он стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС <…> по сути был полный провал и бегство Зеленского, который ничего не получил, максимум ему немного денег все-таки дали", — сказал он.
Эксперт также отметил, что глава киевского режима сам по себе уже стал настолько деструктивным, что раскалывает консенсус западных стран по всем вопросам. И если раньше это еще удавалось обойти, то саммит G7 стал финальной точкой в расколе Запада, пояснил Соскин.
Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп покинул саммит досрочно.
Издание Financial Times сообщило, что Трамп принял такое решение из-за раздражения в отношении президента Франции Эммануэля Макрона и его позиции по Гренландии, а также из-за отсутствия интереса к встрече с Владимиром Зеленским. По данным Die Presse, встреча, Зеленского и хозяина Белого дома сорвалась.
В среду газета Guardian писала, что украинские дипломаты даже сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне его провального визита в Канаду.