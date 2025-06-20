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"Изменить нельзя": в Киеве рассказали, что сделал Зеленский на саммите  G7 - РИА Новости, 20.06.2025
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05:12 20.06.2025 (обновлено: 09:51 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/proval-2024082420.html
"Изменить нельзя": в Киеве рассказали, что сделал Зеленский на саммите  G7
"Изменить нельзя": в Киеве рассказали, что сделал Зеленский на саммите  G7 - РИА Новости, 20.06.2025
"Изменить нельзя": в Киеве рассказали, что сделал Зеленский на саммите  G7
Владимир Зеленский не только ничего не добился на полях саммита G7, но и окончательно стал неприемлемым для США, такое мнение высказал бывший советник Леонида... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:12:00+03:00
2025-06-20T09:51:00+03:00
в мире
сша
канада
владимир зеленский
олег соскин
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не только ничего не добился на полях саммита G7, но и окончательно стал неприемлемым для США, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, ее изменить нельзя &lt;…&gt; Он стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС &lt;…&gt; по сути был полный провал и бегство Зеленского, который ничего не получил, максимум ему немного денег все-таки дали", — сказал он.Эксперт также отметил, что глава киевского режима сам по себе уже стал настолько деструктивным, что раскалывает консенсус западных стран по всем вопросам. И если раньше это еще удавалось обойти, то саммит G7 стал финальной точкой в расколе Запада, пояснил Соскин.Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп покинул саммит досрочно.Издание Financial Times сообщило, что Трамп принял такое решение из-за раздражения в отношении президента Франции Эммануэля Макрона и его позиции по Гренландии, а также из-за отсутствия интереса к встрече с Владимиром Зеленским. По данным Die Presse, встреча, Зеленского и хозяина Белого дома сорвалась.В среду газета Guardian писала, что украинские дипломаты даже сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне его провального визита в Канаду.
https://ria.ru/20250619/ermak-2024050357.html
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в мире, сша, канада, владимир зеленский, олег соскин, дональд трамп, нато, g7, евросоюз
В мире, США, Канада, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Дональд Трамп, НАТО, G7, Евросоюз
"Изменить нельзя": в Киеве рассказали, что сделал Зеленский на саммите  G7

Соскин: поездка Зеленского на саммит G7 обернулась полным провалом

© Getty Images / Anadolu/Handout/Ukrainain PresidencyВладимир Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7)
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Handout/Ukrainain Presidency
Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7). Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не только ничего не добился на полях саммита G7, но и окончательно стал неприемлемым для США, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, ее изменить нельзя <…> Он стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС <…> по сути был полный провал и бегство Зеленского, который ничего не получил, максимум ему немного денег все-таки дали", — сказал он.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Эксперт также отметил, что глава киевского режима сам по себе уже стал настолько деструктивным, что раскалывает консенсус западных стран по всем вопросам. И если раньше это еще удавалось обойти, то саммит G7 стал финальной точкой в расколе Запада, пояснил Соскин.
Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп покинул саммит досрочно.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Издание Financial Times сообщило, что Трамп принял такое решение из-за раздражения в отношении президента Франции Эммануэля Макрона и его позиции по Гренландии, а также из-за отсутствия интереса к встрече с Владимиром Зеленским. По данным Die Presse, встреча, Зеленского и хозяина Белого дома сорвалась.
В среду газета Guardian писала, что украинские дипломаты даже сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне его провального визита в Канаду.
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