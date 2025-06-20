https://ria.ru/20250620/pristavy-2024081384.html

Приставы взыщут с иноагента Солнцева* сто тысяч рублей штрафов

Приставы взыщут с иноагента Солнцева* сто тысяч рублей штрафов - РИА Новости, 20.06.2025

Приставы взыщут с иноагента Солнцева* сто тысяч рублей штрафов

Приставы взыскивают с иноагента и звезды "Дома-2" Рустама Калганова* 100 тысяч рублей по административным штрафам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T04:58:00+03:00

2025-06-20T04:58:00+03:00

2025-06-20T04:59:00+03:00

россия

яна троянова

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Приставы взыскивают с иноагента и звезды "Дома-2" Рустама Калганова* 100 тысяч рублей по административным штрафам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными ФССП РФ. Согласно данным ФССП РФ, в середине ноября 2024 года приставы возбудили на эпатажного блогера два исполнительных производства, предметом которых стала "задолженность по ИД". Сумма долга составила 50 тысяч рублей по каждому производству. Согласно судебным документам, штрафы Солнцеву назначили по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. По данным, 23 августа 2023 года блогер на своем YouTube-канале "Руся IN AMERICA!" выложил видео с названием "Пригожин все?!", в котором осудил действия Вооруженных сил РФ. Сейчас, по информации видеохостинга, видео не доступно. Второй штраф блогеру назначили также по статье за дискредитацию российской армии. По информации из документов, в апреле 2024 года Солнцев* опубликовал в своем Telegram-канале "Руся расскажет!" посты, выражающие негативное отношение к Вооруженным силам РФ. Ссылка в судебных документах ведет на пост с фрагментом из интервью Дмитрия Гордона** с Яной Трояновой**. Солнцева* признали иноагентом 6 июня. Как отмечали в ведомстве, он распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, пропагандировал ЛГБТ***‑отношения, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. По данным министерства, Солнцев* проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.***Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250617/gosduma-2023318630.html

https://ria.ru/20250507/pristavy-2015454177.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, яна троянова, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия