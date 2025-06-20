Рейтинг@Mail.ru
В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/primore-2024234677.html
В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем
В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем - РИА Новости, 20.06.2025
В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем
Учительницу из поселка Тавричанка Приморского края, которая связала первокласснику руки скотчем, будут судить, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:43:00+03:00
2025-06-20T14:43:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
надеждинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Учительницу из поселка Тавричанка Приморского края, которая связала первокласснику руки скотчем, будут судить, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По версии следствия, учительница начальных классов школы №5 связала первокласснику руки скотчем в качестве наказания перед другими детьми. "Прокуратура Надеждинского района утвердила обвинительное заключение в отношении классного руководителя школы N 5... Уголовное дело направлено в суд... для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что дело возбуждено по статье 156 УК РФ (о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Во время работы следователей фигурантка оскорбила еще и одного из сотрудников СК. Учительницу обвиняют в публичном оскорблении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, дело возбуждено по статье 319 УК РФ. Ранее СУСК сообщало, что фигурантка систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания. На многочисленные жалобы родителей руководство школы не реагировало. Вину обвиняемая не признала.
https://ria.ru/20250618/ural-2023649630.html
россия
приморский край
надеждинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, надеждинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Надеждинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем

В Приморье будут судить учительницу, связавшую ребенку руки скотчем

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Учительницу из поселка Тавричанка Приморского края, которая связала первокласснику руки скотчем, будут судить, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона.
По версии следствия, учительница начальных классов школы №5 связала первокласснику руки скотчем в качестве наказания перед другими детьми.
"Прокуратура Надеждинского района утвердила обвинительное заключение в отношении классного руководителя школы N 5... Уголовное дело направлено в суд... для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что дело возбуждено по статье 156 УК РФ (о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Во время работы следователей фигурантка оскорбила еще и одного из сотрудников СК. Учительницу обвиняют в публичном оскорблении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, дело возбуждено по статье 319 УК РФ.
Ранее СУСК сообщало, что фигурантка систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания. На многочисленные жалобы родителей руководство школы не реагировало. Вину обвиняемая не признала.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
На Урале осудили экс-чиновницу, не навестившую семью, где утонул ребенок
18 июня, 17:44
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайНадеждинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала