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В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем
В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем - РИА Новости, 20.06.2025
В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем
Учительницу из поселка Тавричанка Приморского края, которая связала первокласснику руки скотчем, будут судить, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:43:00+03:00
2025-06-20T14:43:00+03:00
2025-06-20T14:43:00+03:00
происшествия
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приморский край
надеждинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Учительницу из поселка Тавричанка Приморского края, которая связала первокласснику руки скотчем, будут судить, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По версии следствия, учительница начальных классов школы №5 связала первокласснику руки скотчем в качестве наказания перед другими детьми. "Прокуратура Надеждинского района утвердила обвинительное заключение в отношении классного руководителя школы N 5... Уголовное дело направлено в суд... для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что дело возбуждено по статье 156 УК РФ (о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Во время работы следователей фигурантка оскорбила еще и одного из сотрудников СК. Учительницу обвиняют в публичном оскорблении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, дело возбуждено по статье 319 УК РФ. Ранее СУСК сообщало, что фигурантка систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания. На многочисленные жалобы родителей руководство школы не реагировало. Вину обвиняемая не признала.
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происшествия, россия, приморский край, надеждинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Надеждинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем
В Приморье будут судить учительницу, связавшую ребенку руки скотчем