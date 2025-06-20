https://ria.ru/20250620/primore-2024234677.html

В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем

В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем - РИА Новости, 20.06.2025

В Приморье будут судить учительницу, связавшую руки первокласснику скотчем

Учительницу из поселка Тавричанка Приморского края, которая связала первокласснику руки скотчем, будут судить, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:43:00+03:00

2025-06-20T14:43:00+03:00

2025-06-20T14:43:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

надеждинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Учительницу из поселка Тавричанка Приморского края, которая связала первокласснику руки скотчем, будут судить, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По версии следствия, учительница начальных классов школы №5 связала первокласснику руки скотчем в качестве наказания перед другими детьми. "Прокуратура Надеждинского района утвердила обвинительное заключение в отношении классного руководителя школы N 5... Уголовное дело направлено в суд... для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что дело возбуждено по статье 156 УК РФ (о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Во время работы следователей фигурантка оскорбила еще и одного из сотрудников СК. Учительницу обвиняют в публичном оскорблении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, дело возбуждено по статье 319 УК РФ. Ранее СУСК сообщало, что фигурантка систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания. На многочисленные жалобы родителей руководство школы не реагировало. Вину обвиняемая не признала.

https://ria.ru/20250618/ural-2023649630.html

россия

приморский край

надеждинский район

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происшествия, россия, приморский край, надеждинский район, следственный комитет россии (ск рф)