https://ria.ru/20250620/prigovor--2024238194.html

В Тобольске вынесли приговор подростку за подготовку к массовому убийству

В Тобольске вынесли приговор подростку за подготовку к массовому убийству - РИА Новости, 20.06.2025

В Тобольске вынесли приговор подростку за подготовку к массовому убийству

Тобольский районный суд приговорил к четырем годам колонии и принудительному лечению у психиатра подростка, который в течение двух лет готовился совершить... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:51:00+03:00

2025-06-20T14:51:00+03:00

2025-06-20T14:51:00+03:00

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тобольск

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ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. Тобольский районный суд приговорил к четырем годам колонии и принудительному лечению у психиатра подростка, который в течение двух лет готовился совершить массовое убийство сотрудников и обучающихся одного из учебных заведений, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Судом установлено, что с 8 августа 2022 года по 23 августа 2024 года, находясь в Тобольском районе, юноша с целью нападения на учебное заведение в интернете искал информацию с описанием способов и обстоятельств массового убийства педагогов и учащихся, создал необходимые условия для совершения преступления. Реализовать план он не смог - о его намерениях стало известно правоохранителям. "Несовершеннолетний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а также назначены меры... в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях с исполнением по месту отбывания наказания", - говорится в сообщении. Отмечается, что несовершеннолетний являлся сторонником деструктивных идеологий и субкультур, разделял идеологию международного молодежного движения, которое пропагандирует убийства на территории и внутри учебных заведений, признано террористическим и запрещено в России.

https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html

https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946813051.html

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россия, тобольск, тюменская область, общество