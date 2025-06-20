https://ria.ru/20250620/prichina-2024193062.html

Глава Запорожской области назвал причину отключения электроснабжения

Глава Запорожской области назвал причину отключения электроснабжения - РИА Новости, 20.06.2025

Глава Запорожской области назвал причину отключения электроснабжения

Причиной обесточивания части Запорожской области стала террористическая атака БПЛА ВСУ по одному из энергетических объектов, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:57:00+03:00

2025-06-20T12:57:00+03:00

2025-06-20T12:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

приморск

евгений балицкий

вооруженные силы украины

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Причиной обесточивания части Запорожской области стала террористическая атака БПЛА ВСУ по одному из энергетических объектов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщил, что часть Мелитопольского городского округа, Приазовского, Приморска, Черниговки остались без электроснабжения. Энергетики приступили к восстановительным работам. "Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по одному из энергетических объектов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250620/bpla-2024100372.html

приморск

запорожская область

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приморск, евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия