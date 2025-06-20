Губернатор Приамурья представил опыт международного сотрудничества на ПМЭФ
Орлов представил участникам бизнес-диалога "Россия — Китай" опыт Приамурья
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов представил участникам бизнес-диалога "Россия – Китай" на ПМЭФ успешный опыт региона и уникальные возможности для развития сотрудничества с КНР, сообщает правительство Приамурья.
Глава региона, в частности, призвал всех присоединиться к работе Центра российско-китайского делового сотрудничества федерального уровня, который создаётся в Приамурье по поручению президента РФ.
"В мае запустили пилотный офис в Благовещенске, в дальнейшем центр заработает как многофункциональная организация с офисами в Москве и Китае. В Центре будет оказываться всесторонняя помощь регионам России и представителям бизнеса, ориентированным на работу с китайскими партнерами. В работе будем применять не только собственный опыт, но и привлекать лучших федеральных экспертов", - отметил Орлов.
Губернатор также отметил развитие трансграничной инфраструктуры региона. Работает автомобильный мост через Амур (Хэйлунцзян), самый крупный на Дальнем Востоке таможенно-логистический терминал "Каникурган", строится сухой порт и индустриально-логистическая площадка "Ровное". Осенью начнет работу новый пассажирский терминал аэропорта Благовещенска. Завершается создание первой в мире трансграничной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ. Идет работа по проекту строительства железнодорожного моста Джалинда-Мохэ.
Орлов отметил, что развитие транспортного каркаса способствует росту туризма, особенно событийного. Ежегодно совместно с китайскими партнёрами проводится около 200 мероприятий в сфере культуры и спорта. Практически все мероприятия проходят в уникальном формате – одновременно в Благовещенске и Хэйхэ или прямо на границе двух стран и собирают большую аудиторию в России и Китае.
Кроме того, по инициативе президента РФ в Приамурье реализуются два якорных проекта в газовой отрасли. Амурский газоперерабатывающий завод (ПАО "Газпром") позволит перерабатывать 42 миллиарда кубометров природного газа. Проект "Амурский газохимический комплекс" реализуется СИБУРом совместно с компанией Sinopec. Комплекс будет производить 2,7 миллиона тонн полимерной продукции из этилена и пропилена. Вблизи этих заводов создается индустриальный парк с широким набором льгот, которыми пользуются как российские, так и китайские компании, рассказал Орлов.