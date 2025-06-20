https://ria.ru/20250620/priamure-2024086149.html

Губернатор Приамурья представил опыт международного сотрудничества на ПМЭФ

Губернатор Приамурья представил опыт международного сотрудничества на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Губернатор Приамурья представил опыт международного сотрудничества на ПМЭФ

Губернатор Амурской области Василий Орлов представил участникам бизнес-диалога "Россия – Китай" на ПМЭФ успешный опыт региона и уникальные возможности для... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T06:26:00+03:00

2025-06-20T06:26:00+03:00

2025-06-20T06:26:00+03:00

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов представил участникам бизнес-диалога "Россия – Китай" на ПМЭФ успешный опыт региона и уникальные возможности для развития сотрудничества с КНР, сообщает правительство Приамурья. Глава региона, в частности, призвал всех присоединиться к работе Центра российско-китайского делового сотрудничества федерального уровня, который создаётся в Приамурье по поручению президента РФ. "В мае запустили пилотный офис в Благовещенске, в дальнейшем центр заработает как многофункциональная организация с офисами в Москве и Китае. В Центре будет оказываться всесторонняя помощь регионам России и представителям бизнеса, ориентированным на работу с китайскими партнерами. В работе будем применять не только собственный опыт, но и привлекать лучших федеральных экспертов", - отметил Орлов. Губернатор также отметил развитие трансграничной инфраструктуры региона. Работает автомобильный мост через Амур (Хэйлунцзян), самый крупный на Дальнем Востоке таможенно-логистический терминал "Каникурган", строится сухой порт и индустриально-логистическая площадка "Ровное". Осенью начнет работу новый пассажирский терминал аэропорта Благовещенска. Завершается создание первой в мире трансграничной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ. Идет работа по проекту строительства железнодорожного моста Джалинда-Мохэ. Орлов отметил, что развитие транспортного каркаса способствует росту туризма, особенно событийного. Ежегодно совместно с китайскими партнёрами проводится около 200 мероприятий в сфере культуры и спорта. Практически все мероприятия проходят в уникальном формате – одновременно в Благовещенске и Хэйхэ или прямо на границе двух стран и собирают большую аудиторию в России и Китае. Кроме того, по инициативе президента РФ в Приамурье реализуются два якорных проекта в газовой отрасли. Амурский газоперерабатывающий завод (ПАО "Газпром") позволит перерабатывать 42 миллиарда кубометров природного газа. Проект "Амурский газохимический комплекс" реализуется СИБУРом совместно с компанией Sinopec. Комплекс будет производить 2,7 миллиона тонн полимерной продукции из этилена и пропилена. Вблизи этих заводов создается индустриальный парк с широким набором льгот, которыми пользуются как российские, так и китайские компании, рассказал Орлов.

https://ria.ru/20250620/rosatom-2024071854.html

https://ria.ru/20250619/orlov-2024023361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, благовещенск, китай, василий орлов (губернатор), газпром, сибур холдинг, sinopec