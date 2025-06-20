https://ria.ru/20250620/predpensioner-2024076505.html

В Госдуме рассказали об изменениях для предпенсионеров

В Госдуме рассказали об изменениях для предпенсионеров - РИА Новости, 20.06.2025

В Госдуме рассказали об изменениях для предпенсионеров

Граждане РФ, достигшие предпенсионного возраста, с 1 января могут получить статус предпенсионера без подачи заявления, рассказала РИА Новости член комитета ГД... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:53:00+03:00

2025-06-20T02:53:00+03:00

2025-06-20T02:53:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Граждане РФ, достигшие предпенсионного возраста, с 1 января могут получить статус предпенсионера без подачи заявления, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Предпенсионный возраст в России начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию. "С 1 января 2025 года подавать заявление для получения статуса предпенсионера не нужно", - сказала Стенякина. Депутат уточнила, что этот статус будет присваиваться автоматически по достижении необходимого возраста. По ее словам, для получения некоторых льгот может потребоваться справка о статусе предпенсионера. Получить её можно онлайн на Госуслугах, через Социальный фонд России, а также в МФЦ.

https://ria.ru/20250607/predpensionery-2021539964.html

https://ria.ru/20250607/gosduma-2021458697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф, единая россия