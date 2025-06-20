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В Госдуме рассказали об изменениях для предпенсионеров - РИА Новости, 20.06.2025
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02:53 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/predpensioner-2024076505.html
В Госдуме рассказали об изменениях для предпенсионеров
В Госдуме рассказали об изменениях для предпенсионеров - РИА Новости, 20.06.2025
В Госдуме рассказали об изменениях для предпенсионеров
Граждане РФ, достигшие предпенсионного возраста, с 1 января могут получить статус предпенсионера без подачи заявления, рассказала РИА Новости член комитета ГД... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:53:00+03:00
2025-06-20T02:53:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Граждане РФ, достигшие предпенсионного возраста, с 1 января могут получить статус предпенсионера без подачи заявления, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Предпенсионный возраст в России начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию. "С 1 января 2025 года подавать заявление для получения статуса предпенсионера не нужно", - сказала Стенякина. Депутат уточнила, что этот статус будет присваиваться автоматически по достижении необходимого возраста. По ее словам, для получения некоторых льгот может потребоваться справка о статусе предпенсионера. Получить её можно онлайн на Госуслугах, через Социальный фонд России, а также в МФЦ.
https://ria.ru/20250607/predpensionery-2021539964.html
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общество, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали об изменениях для предпенсионеров

Депутат Стенякина: россияне будут получать статус предпенсионера без заявления

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Граждане РФ, достигшие предпенсионного возраста, с 1 января могут получить статус предпенсионера без подачи заявления, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
Предпенсионный возраст в России начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию.
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7 июня, 18:14
"С 1 января 2025 года подавать заявление для получения статуса предпенсионера не нужно", - сказала Стенякина.
Депутат уточнила, что этот статус будет присваиваться автоматически по достижении необходимого возраста. По ее словам, для получения некоторых льгот может потребоваться справка о статусе предпенсионера. Получить её можно онлайн на Госуслугах, через Социальный фонд России, а также в МФЦ.
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