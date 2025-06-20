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Посол России рассказала о росте турпотока на Маврикий

Посол России рассказала о росте турпотока на Маврикий - РИА Новости, 20.06.2025

Посол России рассказала о росте турпотока на Маврикий

Туристический поток из России на Маврикий растет вне зависимости от прямого авиасообщения, экономика островного государства ощутила это на себе, заявила РИА... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:04:00+03:00

2025-06-20T13:04:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Туристический поток из России на Маврикий растет вне зависимости от прямого авиасообщения, экономика островного государства ощутила это на себе, заявила РИА Новости посол РФ в Республике Маврикий Ирада Зейналова. "Туристический поток на Маврикии удивительным образом растет. За то время, когда летал "Аэрофлот", за три месяца, мы показали невероятные цифры. Это было около 30 тысяч (туристов - ред.) за три месяца, и Маврикий ощутил это на своей экономике…, по-моему, около 30 миллионов долларов влились за это время в его экономику. На данный момент турпоток растет вне зависимости от того, что нет прямого рейса", - сказала Зейналова на полях ПМЭФ. Она отметила, что главная проблема с прямым авиасообщением на Маврикий заключается в том, что аэропорт Маврикия не заправляет самолеты, прилетающие из России и не осуществляет предполетную подготовку. "Мы постоянно находимся в переговорах (по этому вопросу - ред.) с властями Маврикия, они обещают этот вопрос решить", - отметила посол. По словам дипломата, к российским туристам в Республике Маврикий относятся хорошо, они рассматриваются местными жителями как "the most high spending tourists", то есть люди, которые тратят на отдых гораздо больше, особенно в сравнении с европейцами. В январе в Ассоциации туроператоров России сообщили, что значительный рост туристов из России на Маврикий был в январе-марте 2024 года, он произошел за счет запуска прямых рейсов "Аэрофлота" на Маврикий. Несмотря на отмену авиакомпанией прямых перелетов на остров в конце марта прошлого года, спрос в 2024 году на курорт был выше, чем в 2023 году, уточнили в ассоциации.

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новости - туризм, маврикий, россия, ирада зейналова, аэрофлот