https://ria.ru/20250620/poselok-2024188066.html

В ДНР четыре поселка остались без света

В ДНР четыре поселка остались без света - РИА Новости, 20.06.2025

В ДНР четыре поселка остались без света

Четыре поселка остались без электроснабжения в Горловке в ДНР из-за аварийной ситуации, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:44:00+03:00

2025-06-20T12:44:00+03:00

2025-06-20T12:44:00+03:00

жкх

горловка

донецкая народная республика

гольмовский

иван приходько

стирол

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg

ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Четыре поселка остались без электроснабжения в Горловке в ДНР из-за аварийной ситуации, сообщил мэр города Иван Приходько. "В связи с аварийной ситуацией обесточены жилой массив "Комсомолец" и поселок шахты имени Ю. А. Гагарина… поселки Гольмовский, Садовод", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Причину аварии мэр не уточнил. В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что за полчаса, с 9.20 мск, украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250619/obstrel-2024038057.html

https://realty.ria.ru/20250619/dnr-2023852768.html

горловка

донецкая народная республика

гольмовский

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, горловка, донецкая народная республика, гольмовский, иван приходько, стирол, россия, происшествия