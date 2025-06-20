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В ДНР четыре поселка остались без света - РИА Новости, 20.06.2025
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12:44 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/poselok-2024188066.html
В ДНР четыре поселка остались без света
В ДНР четыре поселка остались без света - РИА Новости, 20.06.2025
В ДНР четыре поселка остались без света
Четыре поселка остались без электроснабжения в Горловке в ДНР из-за аварийной ситуации, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:44:00+03:00
2025-06-20T12:44:00+03:00
жкх
горловка
донецкая народная республика
гольмовский
иван приходько
стирол
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Четыре поселка остались без электроснабжения в Горловке в ДНР из-за аварийной ситуации, сообщил мэр города Иван Приходько. "В связи с аварийной ситуацией обесточены жилой массив "Комсомолец" и поселок шахты имени Ю. А. Гагарина… поселки Гольмовский, Садовод", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Причину аварии мэр не уточнил. В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что за полчаса, с 9.20 мск, украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250619/obstrel-2024038057.html
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горловка
донецкая народная республика
гольмовский
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жкх, горловка, донецкая народная республика, гольмовский, иван приходько, стирол, россия, происшествия
ЖКХ, Горловка, Донецкая Народная Республика, Гольмовский, Иван Приходько, Стирол, Россия, Происшествия
В ДНР четыре поселка остались без света

Приходько: в ДНР 4 поселка остались без света из-за аварийной ситуации

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Четыре поселка остались без электроснабжения в Горловке в ДНР из-за аварийной ситуации, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В связи с аварийной ситуацией обесточены жилой массив "Комсомолец" и поселок шахты имени Ю. А. Гагарина… поселки Гольмовский, Садовод", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Причину аварии мэр не уточнил.
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В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что за полчаса, с 9.20 мск, украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ЖКХГорловкаДонецкая Народная РеспубликаГольмовскийИван ПриходькоСтиролРоссияПроисшествия
 
 
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