https://ria.ru/20250620/pmef-2024403234.html

Наращивание несырьевого экспорта обсудили на комиссии Госсовета на ПМЭФ

Наращивание несырьевого экспорта обсудили на комиссии Госсовета на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Наращивание несырьевого экспорта обсудили на комиссии Госсовета на ПМЭФ

Губернатор Архангельской области и глава комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский провел на полях ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:33:00+03:00

2025-06-20T20:33:00+03:00

2025-06-20T20:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Архангельской области и глава комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский провел на полях ПМЭФ заседание комиссии, в рамках которой обсуждались меры по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта, сообщила пресс-служба правительства региона. "На заседании комиссии обсуждался вопрос влияния мер государственной поддержки на развитие экспорта. По общему мнению участников заседания, в условиях давления санкционных ограничений без них сложно выстраивать новые логистические маршруты и выходить на новые рынки сбыта продукции", - говорится в сообщении. Как сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, ведомство сегодня сосредоточило усилия на тех инструментах поддержки экспортеров, которые уже показали за долгие годы свою эффективность. В первую очередь это субсидия на транспортировку. Власти намерены таргетировать поддержку на те отрасли, которые в первую очередь в ней нуждаются, где выстраиваются наиболее эффективные маршруты, но есть дорогое и протяженное транспортное плечо. В бюджете до 2030 года на эти цели запланировано 57 миллиардов рублей, но уже сегодня очевидно, что заявок на получение субсидии будет на гораздо большую сумму, поэтому вопрос о выделении дополнительных средств остается на повестке. С этого года запущена еще одна новая мера поддержки – "раскатка" маршрутов в рамках международных транспортно-логистических коридоров. Эта субсидия предполагает 50-процентную скидку на фрахт, при этом скидка будет предоставляться экспортеру сразу, а не в качестве компенсации понесенных затрат. По мнению Цыбульского, важность сохранения транспортной субсидии неоспорима. Этот вопрос поднимался на каждом заседании комиссии, которую возглавляет губернатор Архангельской области. "Условия выхода на экспорт изменились, маржинальность компаний сильно падает. Поэтому субсидирование крайне необходимо, в том числе для перенаправления маршрутов… Также важно активнее информировать регионы о возможностях, которые открываются для субъектов, – подчеркнул Цыбульский. Одним из ключевых направлений обсуждения стало развитие зарубежной экспортной инфраструктуры – индустриальных зон, логистических центров, торгово-выставочных павильонов. "Такая инфраструктура уже сегодня формирует конкурентные преимущества для российских компаний и должна стать основой для новой модели экспортной экспансии", – отметил Цыбульский. В ходе заседания особое внимание было уделено передовому опыту субъектов Российской Федерации в создании зарубежной промышленной инфраструктуры. Свои практики представили Республики Башкортостан и Татарстан – регионы, демонстрирующие высокую эффективность в выстраивании международной кооперации и локализации отечественного бизнеса за рубежом. Представители Татарстана подробно рассказали о системной работе по созданию в дружественных странах торговых представительств, индустриальных и логистических площадок, а также о результатах размещения российских производств на ключевых зарубежных рынках. По итогам обсуждения Цыбульский предложил использовать этот опыт для масштабирования на федеральном уровне. В частности, было инициировано создание единого открытого реестра региональных практик по развитию внешнеэкономической инфраструктуры.

https://ria.ru/20250619/tsybulskiy-2024039599.html

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архангельская область, россия, александр цыбульский, пмэф