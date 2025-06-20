"Возможно, это будет последней ошибкой". О чем рассказал Путин на ПМЭФ-2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Президент России выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вместе с главой Индонезии Прабово Субианто, высокими гостями из Китая, ЮАР и Бахрейна обсуждали не только экономику. Затронули глобальную безопасность, а также ситуацию вокруг ирано-израильского конфликта и Украины. О главном — в материале РИА Новости.
Дорогой гость
Пленарное заседание ПМЭФ уже давно не начинали с иностранной речи. В последний раз главное мероприятие форума на английском вел главный редактор агентства Bloomberg британец Джон Миклетвейт в 2018 году. Сейчас же — журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНадим Кутейш на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Надим Кутейш на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Он уже встречался с Путиным в Казани в октябре 2024-го, когда президент собирал представителей СМИ стран БРИКС. Кутейш публиковался в арабской газете Asharq Al-Awsat и таких изданиях, как The Wall Street Journal, The Times of Israel, The Spectator. Также у нег есть собственная телепередача "Сегодня вечером с Надимом". Журналист известен как сторонник мирного урегулирования кризисов на Ближнем Востоке.
Поэтому неудивительно, что дискуссионная часть пленарки открыли именно этой темой.
"Способ найти решения — лучше, чем способ давления", — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он относится к призывам ликвидировать главу другого государства, а именно верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В Министерстве обороны Израиля говорили об этом как об одной из целей военной операции.
По словам президента, допущение убийств государственных лидеров должно оставаться только риторикой. Напомним: на встрече с руководителями международных информационных агентств 18 июня он сказал, что не желает даже обсуждать такую возможность.
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ | Перейти в медиабанкВладимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране, 1 ноября 2017 года
Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране, 1 ноября 2017 года
"Россия не стремится к посредничеству в урегулировании конфликта Израиля и Ирана, но предлагает свои идеи", — добавил глава государства.
Наша вся
Кутейш поинтересовался, хочет ли Москва добиться безоговорочной капитуляции Украины, как это делают США в отношении Ирана.
"Россия добивается не капитуляции со стороны Украины, а признания реалий, сложившихся на земле", — подчеркнул президент.
Насколько же далеко готова идти российская армия?
"Считаю русский и украинский народ одним, поэтому вся Украина наша. В этом смысле вся Украина наша", — последовал ответ. При этом Путин подчеркнул, что Москва никогда не посягала на суверенитет соседней страны.
© БелТА
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Российский лидер не хочет, чтобы его заявления звучали "по-милитаристски". Ведь Москва неоднократно пыталась договориться на каждом этапе специальной военной операции. А Стамбульские соглашения 2022 года Киев уже согласился подписать. Путин даже был готов встретиться с Зеленским, но все сорвало вмешательство Запада.
Теперь же под напором российской армии ВСУ теряют территории в различных регионах. Вторжение в Курскую область дорого обошлось Киеву — 76 тысяч убитых. Теперь режим утрачивает контроль над Сумской областью, где создается зона безопасности.
"Глубина примерно 8-12 километров", — уточнил президент.
Взятие же Сум в планах России не значится, однако Путин не стал исключать и этого. Сейчас, судя по сводкам Минобороны, ВС находятся приблизительно в 20 километрах от города.
Затронули и тему крайних мер. Если же Киев попробует использовать "грязную бомбу" на территории России, то, согласно ядерной доктрине и практике Москвы, ответ для киевского режима будет жестким и катастрофическим. Путин выразил надежду, что такого не произойдет никогда.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ Т-64 в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Подбитый танк ВСУ Т-64 в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
"Для Киева это будет серьезной и, возможно, последней ошибкой", — отметил президент.
Впрочем, добавил, что доказательствами наличия подобной бомбы у Украины российская разведка не обладает, но Москва исходит из того, что подобные идеи могут возникнуть у кого-то "в больном воображении".
"Наши недруги, недоброжелатели изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают", — пояснил Путин.
В конце заседания он указал, что экономика России, вопреки слухам, продолжает жить и устойчиво развивается. Государственный долг не растет, оставаясь одним из самых низких в мире. В прошлом году ВВП прибавил 4,3 процента, а среднемировой — 3,3, у многих стран Запада этот показатель значительно ниже. Платой за столь быстрый рост стала инфляция, но российские власти справляются с ситуацией, уверен президент.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Главная задача
Модератор спросил об общих ценностях в многополярном мире и о том, что Россия делает для решения задач, озвученных на ПМЭФ.
"Мы стремимся, чтобы развитие мира было сбалансированным и отвечало интересам большинства стран", — ответил Путин, подчеркнув, что мир уже сильно меняется.
И эти изменения — фундаментальные, так как появляются новые крупные экономические игроки. Задача России — обеспечить цивилизованный характер этого процесса.
"Мир должен развиваться не на пользу отдельным группировкам, военным и экономическим объединениям", — уточнил глава государства. Россия повернулась к странами Глобального Юга и Азии, но по-прежнему открыта для сотрудничества с Западом.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
Дин Сюэсян, говоря о контактах между Москвой и Вашингтоном, отметил, что Пекин это приветствует и считает полезным для всего мира.
Ранее Financial Times со ссылкой на экспертов и аналитиков писала о рисках для КНР от возобновлений отношений США и России — якобы Пекин не хочет терять влияние. Однако китайский вице-премьер подчеркнул, что сотрудничество с Москвой по-прежнему очень успешно, поскольку основано на принципе взаимной выгоды.
Высокие гости
Компанию главе России составил президент Индонезии Прабово Субианто — главный гость ПМЭФ в этом году. По его словам, сотрудничество двух стран развивается очень активно. Также Джакарта благодарна Москве за помощь при вступлении в БРИКС и проявляет интерес к зоне свободной торговли с ЕАЭС.
Кроме того, на пленарной сессии ПМЭФ выступили командующий королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Пленарное заседание ПМЭФ-2025
Со знаком плюс
Свое выступление Путин начал с перечисления мировых рекордов, которые Россия установила за последние несколько лет. Например, за два года ВВП прибавлял около четырех процентов — темпы выше среднемировых. При этом вклад сырьевой составляющей в экономику страны уже не основной. Растут практически все системообразующие отрасли. Этого удалось добиться в том числе благодаря труду миллионов предпринимателей.
"Со знаком плюс отличились сельское хозяйство, логистика, промышленный комплекс, сфера услуг и IT-индустрия. Это говорит о том, что благодаря работе десятков тысяч компаний экономика страны не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представление о зависимости экономики России только от сырьевой промышленности явно устарело", — указал Путин.
При этом годовая инфляция уже 9,6 процента — это много, но она сокращается. И динамика лучше, чем предсказывал ЦБ. Некоторые специалисты предупреждают о рисках стагнации и рецессии, но правительство постарается этого не допустить.
Вид на здание Банка России
Экономический рост уже привел к падению безработицы. В целом по стране — 2,3 процента, среди молодежи — 7,5. "Это один из лучших показателей в мире", — отметил Путин.
Но не все так гладко: зарплаты недостаточные. Проблему пытаются решить. Так, в обозримом будущем правительство изменит Трудовой кодекс, чтобы справиться с социальным неравенством.
"Россия достигла рекордного снижения уровня бедности. По итогам прошлого года она составила 7,2 процента, и позитивная динамика сохраняется. Численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось более чем на два миллиона человек. Для примера: в 2000-м уровень бедности составлял 29 процентов", — сказал президент.
Для увеличения доходов россиян он предложил им повышать квалификацию и переобучаться, чтобы была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы. "Мобильность рабочей силы должна повышаться. Это очень важно для развития экономики", — подчеркнул Путин.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПортовые рабочие разгружают контейнеры с пивом из КНР во Владивостоке
Портовые рабочие разгружают контейнеры с пивом из КНР во Владивостоке
У России есть успешные примеры электронных площадок, власти создают для них все условия, продолжил он. В том числе президент попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах. Клиентская база маркетплейсов растет. Несмотря на наличие глобальных платформ, активно развиваются именно отечественные.
Что касается мирового сообщества, то Путин предложил строить новую глобальную систему, основанную не на неоколониализме, а на взаимном уважении. "Задача не в том, чтобы модернизировать механизмы эпохи глобализации. Нужно продолжить новую модель развития, свободную от политических манипуляций", — считает российский лидер.
Значимую роль в этом может сыграть БРИКС, уже задающая тон в атомной энергетике, IT-индустрии и сфере ИИ. "Глобальные вызовы требуют, безусловно, и глобального ответа. Решить проблемы в одиночку или за чужой счет невозможно, подчеркнул глава государства. Только совместные действия могут обеспечить движение всей цивилизации вперед", — заключил Путин.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге
Третий путь
Президент Индонезии подхватил эту тему. Он подчеркнул, что каждая страна должна следовать собственной философии, а не развиваться в заданных кем-то рамках.
"Мы решили взять лучшее из социализма и капитализма. Чистый социализм — это утопия, он не работает. А чистый капитализм приводит к неравенству: лишь малая доля населения пользуется его благами. Соответственно, мы должны пользоваться капиталистической инициативой, но государство должно защищать слабых. <…> Наша философия заключается в максимальном благе для максимального числа граждан", — сказал Субианто.
Представитель Бахрейна Аль Халифа добавил, что инвестиции в человека — залог прогресса. "Речь идет об укреплении государственно-частного партнерства, подготовке молодых кадров, что позволяет создавать гибкую экономику, способную адаптироваться к изменениям и вызовам", — уточнил он.
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкСоветник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Советник по национальной безопасности, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Вице-премьер КНР Дин Сюэсян прежде всего сердечно поздравил российские власти с успешным открытием ПМЭФ. "Экономическая глобализация должна принести большую отдачу всем странам. Китай будет и дальше укреплять сотрудничество с развивающимися странами. Развитие цивилизации требует принципов взаимного обогащения, уважения интересов друг друга и открытости", — сказал он.
И подчеркнул, что Китай готов вместе со всеми партнерами двигаться к тому, чтобы каждая цивилизация процветала в своей самобытности.
Вице-президент ЮАР Пол Машатиле считает, что развивающиеся экономики должны получить большее представительство в различных международных организациях. По его словам, именно за счет укрепления многополярного подхода можно "создать более устойчивое будущее для следующих поколений".