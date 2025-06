https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html

"Возможно, это будет последней ошибкой". О чем рассказал Путин на ПМЭФ-2025

"Возможно, это будет последней ошибкой". О чем рассказал Путин на ПМЭФ-2025

Президент России выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вместе с главой Индонезии Прабово Субианто,... 20.06.2025

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Президент России выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вместе с главой Индонезии Прабово Субианто, высокими гостями из Китая, ЮАР и Бахрейна обсуждали не только экономику. Затронули глобальную безопасность, а также ситуацию вокруг ирано-израильского конфликта и Украины. О главном — в материале РИА Новости.Дорогой гостьПленарное заседание ПМЭФ уже давно не начинали с иностранной речи. В последний раз главное мероприятие форума на английском вел главный редактор агентства Bloomberg британец Джон Миклетвейт в 2018 году. Сейчас же — журналист из Объединенных Арабских Эмиратов, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Кутейш.Он уже встречался с Путиным в Казани в октябре 2024-го, когда президент собирал представителей СМИ стран БРИКС. Кутейш публиковался в арабской газете Asharq Al-Awsat и таких изданиях, как The Wall Street Journal, The Times of Israel, The Spectator. Также у нег есть собственная телепередача "Сегодня вечером с Надимом". Журналист известен как сторонник мирного урегулирования кризисов на Ближнем Востоке.Поэтому неудивительно, что дискуссионная часть пленарки открыли именно этой темой."Способ найти решения — лучше, чем способ давления", — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он относится к призывам ликвидировать главу другого государства, а именно верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В Министерстве обороны Израиля говорили об этом как об одной из целей военной операции.По словам президента, допущение убийств государственных лидеров должно оставаться только риторикой. Напомним: на встрече с руководителями международных информационных агентств 18 июня он сказал, что не желает даже обсуждать такую возможность."Россия не стремится к посредничеству в урегулировании конфликта Израиля и Ирана, но предлагает свои идеи", — добавил глава государства.Наша всяКутейш поинтересовался, хочет ли Москва добиться безоговорочной капитуляции Украины, как это делают США в отношении Ирана."Россия добивается не капитуляции со стороны Украины, а признания реалий, сложившихся на земле", — подчеркнул президент.Насколько же далеко готова идти российская армия?"Считаю русский и украинский народ одним, поэтому вся Украина наша. В этом смысле вся Украина наша", — последовал ответ. При этом Путин подчеркнул, что Москва никогда не посягала на суверенитет соседней страны.Российский лидер не хочет, чтобы его заявления звучали "по-милитаристски". Ведь Москва неоднократно пыталась договориться на каждом этапе специальной военной операции. А Стамбульские соглашения 2022 года Киев уже согласился подписать. Путин даже был готов встретиться с Зеленским, но все сорвало вмешательство Запада. Теперь же под напором российской армии ВСУ теряют территории в различных регионах. Вторжение в Курскую область дорого обошлось Киеву — 76 тысяч убитых. Теперь режим утрачивает контроль над Сумской областью, где создается зона безопасности. "Глубина примерно 8-12 километров", — уточнил президент.Взятие же Сум в планах России не значится, однако Путин не стал исключать и этого. Сейчас, судя по сводкам Минобороны, ВС находятся приблизительно в 20 километрах от города.Затронули и тему крайних мер. Если же Киев попробует использовать "грязную бомбу" на территории России, то, согласно ядерной доктрине и практике Москвы, ответ для киевского режима будет жестким и катастрофическим. Путин выразил надежду, что такого не произойдет никогда."Для Киева это будет серьезной и, возможно, последней ошибкой", — отметил президент.Впрочем, добавил, что доказательствами наличия подобной бомбы у Украины российская разведка не обладает, но Москва исходит из того, что подобные идеи могут возникнуть у кого-то "в больном воображении". "Наши недруги, недоброжелатели изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают", — пояснил Путин.В конце заседания он указал, что экономика России, вопреки слухам, продолжает жить и устойчиво развивается. Государственный долг не растет, оставаясь одним из самых низких в мире. В прошлом году ВВП прибавил 4,3 процента, а среднемировой — 3,3, у многих стран Запада этот показатель значительно ниже. Платой за столь быстрый рост стала инфляция, но российские власти справляются с ситуацией, уверен президент.Главная задачаМодератор спросил об общих ценностях в многополярном мире и о том, что Россия делает для решения задач, озвученных на ПМЭФ."Мы стремимся, чтобы развитие мира было сбалансированным и отвечало интересам большинства стран", — ответил Путин, подчеркнув, что мир уже сильно меняется. И эти изменения — фундаментальные, так как появляются новые крупные экономические игроки. Задача России — обеспечить цивилизованный характер этого процесса."Мир должен развиваться не на пользу отдельным группировкам, военным и экономическим объединениям", — уточнил глава государства. Россия повернулась к странами Глобального Юга и Азии, но по-прежнему открыта для сотрудничества с Западом.Дин Сюэсян, говоря о контактах между Москвой и Вашингтоном, отметил, что Пекин это приветствует и считает полезным для всего мира.Ранее Financial Times со ссылкой на экспертов и аналитиков писала о рисках для КНР от возобновлений отношений США и России — якобы Пекин не хочет терять влияние. Однако китайский вице-премьер подчеркнул, что сотрудничество с Москвой по-прежнему очень успешно, поскольку основано на принципе взаимной выгоды.Высокие гостиКомпанию главе России составил президент Индонезии Прабово Субианто — главный гость ПМЭФ в этом году. По его словам, сотрудничество двух стран развивается очень активно. Также Джакарта благодарна Москве за помощь при вступлении в БРИКС и проявляет интерес к зоне свободной торговли с ЕАЭС.Кроме того, на пленарной сессии ПМЭФ выступили командующий королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.Со знаком плюсСвое выступление Путин начал с перечисления мировых рекордов, которые Россия установила за последние несколько лет. Например, за два года ВВП прибавлял около четырех процентов — темпы выше среднемировых. При этом вклад сырьевой составляющей в экономику страны уже не основной. Растут практически все системообразующие отрасли. Этого удалось добиться в том числе благодаря труду миллионов предпринимателей."Со знаком плюс отличились сельское хозяйство, логистика, промышленный комплекс, сфера услуг и IT-индустрия. Это говорит о том, что благодаря работе десятков тысяч компаний экономика страны не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представление о зависимости экономики России только от сырьевой промышленности явно устарело", — указал Путин.При этом годовая инфляция уже 9,6 процента — это много, но она сокращается. И динамика лучше, чем предсказывал ЦБ. Некоторые специалисты предупреждают о рисках стагнации и рецессии, но правительство постарается этого не допустить.Экономический рост уже привел к падению безработицы. В целом по стране — 2,3 процента, среди молодежи — 7,5. "Это один из лучших показателей в мире", — отметил Путин.Но не все так гладко: зарплаты недостаточные. Проблему пытаются решить. Так, в обозримом будущем правительство изменит Трудовой кодекс, чтобы справиться с социальным неравенством. "Россия достигла рекордного снижения уровня бедности. По итогам прошлого года она составила 7,2 процента, и позитивная динамика сохраняется. Численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось более чем на два миллиона человек. Для примера: в 2000-м уровень бедности составлял 29 процентов", — сказал президент.Для увеличения доходов россиян он предложил им повышать квалификацию и переобучаться, чтобы была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы. "Мобильность рабочей силы должна повышаться. Это очень важно для развития экономики", — подчеркнул Путин.У России есть успешные примеры электронных площадок, власти создают для них все условия, продолжил он. В том числе президент попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах. Клиентская база маркетплейсов растет. Несмотря на наличие глобальных платформ, активно развиваются именно отечественные. Что касается мирового сообщества, то Путин предложил строить новую глобальную систему, основанную не на неоколониализме, а на взаимном уважении. "Задача не в том, чтобы модернизировать механизмы эпохи глобализации. Нужно продолжить новую модель развития, свободную от политических манипуляций", — считает российский лидер.Значимую роль в этом может сыграть БРИКС, уже задающая тон в атомной энергетике, IT-индустрии и сфере ИИ. "Глобальные вызовы требуют, безусловно, и глобального ответа. Решить проблемы в одиночку или за чужой счет невозможно, подчеркнул глава государства. Только совместные действия могут обеспечить движение всей цивилизации вперед", — заключил Путин.Третий путьПрезидент Индонезии подхватил эту тему. Он подчеркнул, что каждая страна должна следовать собственной философии, а не развиваться в заданных кем-то рамках."Мы решили взять лучшее из социализма и капитализма. Чистый социализм — это утопия, он не работает. А чистый капитализм приводит к неравенству: лишь малая доля населения пользуется его благами. Соответственно, мы должны пользоваться капиталистической инициативой, но государство должно защищать слабых. <…> Наша философия заключается в максимальном благе для максимального числа граждан", — сказал Субианто.Представитель Бахрейна Аль Халифа добавил, что инвестиции в человека — залог прогресса. "Речь идет об укреплении государственно-частного партнерства, подготовке молодых кадров, что позволяет создавать гибкую экономику, способную адаптироваться к изменениям и вызовам", — уточнил он.Вице-премьер КНР Дин Сюэсян прежде всего сердечно поздравил российские власти с успешным открытием ПМЭФ. "Экономическая глобализация должна принести большую отдачу всем странам. Китай будет и дальше укреплять сотрудничество с развивающимися странами. Развитие цивилизации требует принципов взаимного обогащения, уважения интересов друг друга и открытости", — сказал он.И подчеркнул, что Китай готов вместе со всеми партнерами двигаться к тому, чтобы каждая цивилизация процветала в своей самобытности.Вице-президент ЮАР Пол Машатиле считает, что развивающиеся экономики должны получить большее представительство в различных международных организациях. По его словам, именно за счет укрепления многополярного подхода можно "создать более устойчивое будущее для следующих поколений".

