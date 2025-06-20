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Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки

Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки - РИА Новости, 20.06.2025

Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки

Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны Прабово Субианто. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:00:00+03:00

2025-06-20T17:00:00+03:00

2025-06-20T17:00:00+03:00

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны Прабово Субианто. "Индонезия рассматривает свое участие в ПМЭФ в качестве возможности завоевать доверие, заключать сделки в условиях все более усложняющейся геополитической обстановки", - сказал президент Индонезии в выступлении на пленарном заседании ПМЭФ. Прабово Субианто стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/peregovory-2023984908.html

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индонезия, прабово субианто