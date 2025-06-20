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Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:00 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/pmef-2024302826.html
Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки
Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки - РИА Новости, 20.06.2025
Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки
Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны Прабово Субианто. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:00:00+03:00
2025-06-20T17:00:00+03:00
пмэф-2025
индонезия
прабово субианто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны Прабово Субианто. "Индонезия рассматривает свое участие в ПМЭФ в качестве возможности завоевать доверие, заключать сделки в условиях все более усложняющейся геополитической обстановки", - сказал президент Индонезии в выступлении на пленарном заседании ПМЭФ. Прабово Субианто стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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индонезия, прабово субианто
ПМЭФ-2025, Индонезия, Прабово Субианто
Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки

Президент Индонезии Субианто назвал участие в ПМЭФ возможностью заключать сделки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны Прабово Субианто.
"Индонезия рассматривает свое участие в ПМЭФ в качестве возможности завоевать доверие, заключать сделки в условиях все более усложняющейся геополитической обстановки", - сказал президент Индонезии в выступлении на пленарном заседании ПМЭФ.
Прабово Субианто стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин и президент Индонезии приняли декларацию о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве
19 июня, 18:39
 
ПМЭФ-2025ИндонезияПрабово Субианто
 
 
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