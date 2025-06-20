Севастополь представил на ПМЭФ линейку морских дронов
Развожаев: СевГУ представил несколько типов морских беспилотников на ПМЭФ
© Фото : Правительство СевастополяСевГУ на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
© Фото : Правительство Севастополя
СевГУ на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Несколько типов морских беспилотников представил Севастопольский госуниверситет (СевГУ) на стенде Севастополя на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
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"На стенде Севастополя на ПМЭФ наш СевГУ представил линейку морских беспилотников. Это 5 аппаратов, разработанных учеными СевГУ: "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональная платформа "МК", телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Все пять аппаратов предназначены для различных операций при научно-исследовательских и поисково-спасательных работах, мониторинге экологической обстановки, спасательных работах и при ряде иных задач.
Он подчеркнул, что представленные экземпляры - не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или уже применялись. Один из них использовался для обследования танкера "Волгонефть-212", затонувшего в Керченском проливе зимой, отметил Развожаев. Он добавил, что наблюдается интерес к этим разработкам и от профильных компаний, которые работают в технологической отрасли.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.