https://ria.ru/20250620/pmef-2024259261.html

Севастополь представил на ПМЭФ линейку морских дронов

Севастополь представил на ПМЭФ линейку морских дронов - РИА Новости, 20.06.2025

Севастополь представил на ПМЭФ линейку морских дронов

Несколько типов морских беспилотников представил Севастопольский госуниверситет (СевГУ) на стенде Севастополя на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:43:00+03:00

2025-06-20T15:43:00+03:00

2025-06-20T15:43:00+03:00

пмэф-2025

технологии

севастополь

керченский пролив

михаил развожаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Несколько типов морских беспилотников представил Севастопольский госуниверситет (СевГУ) на стенде Севастополя на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "На стенде Севастополя на ПМЭФ наш СевГУ представил линейку морских беспилотников. Это 5 аппаратов, разработанных учеными СевГУ: "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональная платформа "МК", телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Все пять аппаратов предназначены для различных операций при научно-исследовательских и поисково-спасательных работах, мониторинге экологической обстановки, спасательных работах и при ряде иных задач. Он подчеркнул, что представленные экземпляры - не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или уже применялись. Один из них использовался для обследования танкера "Волгонефть-212", затонувшего в Керченском проливе зимой, отметил Развожаев. Он добавил, что наблюдается интерес к этим разработкам и от профильных компаний, которые работают в технологической отрасли. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023494918.html

севастополь

керченский пролив

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Ольга Фомченкова

технологии, севастополь, керченский пролив, михаил развожаев