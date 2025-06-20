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Севастополь представил на ПМЭФ линейку морских дронов - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:43 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/pmef-2024259261.html
Севастополь представил на ПМЭФ линейку морских дронов
Севастополь представил на ПМЭФ линейку морских дронов - РИА Новости, 20.06.2025
Севастополь представил на ПМЭФ линейку морских дронов
Несколько типов морских беспилотников представил Севастопольский госуниверситет (СевГУ) на стенде Севастополя на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:43:00+03:00
2025-06-20T15:43:00+03:00
пмэф-2025
технологии
севастополь
керченский пролив
михаил развожаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Несколько типов морских беспилотников представил Севастопольский госуниверситет (СевГУ) на стенде Севастополя на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. &quot;На стенде Севастополя на ПМЭФ наш СевГУ представил линейку морских беспилотников. Это 5 аппаратов, разработанных учеными СевГУ: &quot;Барабулька&quot;, &quot;Калкан&quot;, &quot;Сарган&quot;, многофункциональная платформа &quot;МК&quot;, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат &quot;Херсонес&quot;, - написал губернатор в своем Telegram-канале.Все пять аппаратов предназначены для различных операций при научно-исследовательских и поисково-спасательных работах, мониторинге экологической обстановки, спасательных работах и при ряде иных задач. Он подчеркнул, что представленные экземпляры - не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или уже применялись. Один из них использовался для обследования танкера "Волгонефть-212", затонувшего в Керченском проливе зимой, отметил Развожаев. Он добавил, что наблюдается интерес к этим разработкам и от профильных компаний, которые работают в технологической отрасли. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, севастополь, керченский пролив, михаил развожаев
ПМЭФ-2025, Технологии, Севастополь, Керченский пролив, Михаил Развожаев
Севастополь представил на ПМЭФ линейку морских дронов

Развожаев: СевГУ представил несколько типов морских беспилотников на ПМЭФ

© Фото : Правительство СевастополяСевГУ на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
СевГУ на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Правительство Севастополя
СевГУ на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Несколько типов морских беспилотников представил Севастопольский госуниверситет (СевГУ) на стенде Севастополя на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
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"На стенде Севастополя на ПМЭФ наш СевГУ представил линейку морских беспилотников. Это 5 аппаратов, разработанных учеными СевГУ: "Барабулька", "Калкан", "Сарган", многофункциональная платформа "МК", телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Херсонес", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Все пять аппаратов предназначены для различных операций при научно-исследовательских и поисково-спасательных работах, мониторинге экологической обстановки, спасательных работах и при ряде иных задач.
Он подчеркнул, что представленные экземпляры - не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или уже применялись. Один из них использовался для обследования танкера "Волгонефть-212", затонувшего в Керченском проливе зимой, отметил Развожаев. Он добавил, что наблюдается интерес к этим разработкам и от профильных компаний, которые работают в технологической отрасли.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ТехнологииСевастопольКерченский проливМихаил Развожаев
 
 
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