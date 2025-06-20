https://ria.ru/20250620/pmef-2024243515.html
Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" на ПМЭФ
Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" на ПМЭФ
Помощник президента РФ Владимир Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" в рамках Петербургского международного экономического форума, передает... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:03:00+03:00
2025-06-20T15:03:00+03:00
2025-06-20T15:03:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы провели экскурсию Мединскому и показали экспонаты, среди которых изделия Императорского ювелирного дома "Русские самоцветы", ковры ручной работы дагестанских мастеров, новые формы фарфора Сысерти, шелковые платки с авторскими орнаментами от Дома моды Айшат Кадыровой, образцы михайловского кружева, ватные игрушки мануфактуры "Московская игрушка". Кроме того, в павильоне представлены новая коллекция "Хохлома" от Алены Ахмадуллиной, работы заслуженного художника России, скульптора Даши Намдакова, ларцы и шкатулки от фабрики лаковой миниатюры "Федоскино", авторский фарфор Art-Via совместно с модным домом Татьяны Парфеновой. В пространстве представлены проекты в сфере креативных индустрий, реализованные в регионах России и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир мединский
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Мединский
Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" на ПМЭФ
Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" в рамках ПМЭФ-2025