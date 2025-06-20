Рейтинг@Mail.ru
Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
15:03 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/pmef-2024243515.html
Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" на ПМЭФ
Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" на ПМЭФ
Помощник президента РФ Владимир Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" в рамках Петербургского международного экономического форума, передает... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:03:00+03:00
2025-06-20T15:03:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024237085_813:211:2376:1090_1920x0_80_0_0_994df7ff88b73f14c120b86ab59b126a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы провели экскурсию Мединскому и показали экспонаты, среди которых изделия Императорского ювелирного дома "Русские самоцветы", ковры ручной работы дагестанских мастеров, новые формы фарфора Сысерти, шелковые платки с авторскими орнаментами от Дома моды Айшат Кадыровой, образцы михайловского кружева, ватные игрушки мануфактуры "Московская игрушка". Кроме того, в павильоне представлены новая коллекция "Хохлома" от Алены Ахмадуллиной, работы заслуженного художника России, скульптора Даши Намдакова, ларцы и шкатулки от фабрики лаковой миниатюры "Федоскино", авторский фарфор Art-Via совместно с модным домом Татьяны Парфеновой. В пространстве представлены проекты в сфере креативных индустрий, реализованные в регионах России и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023597173.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024237085_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_504dd00ebba949925f9ab6d6e1ea79d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир мединский
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Мединский
Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" на ПМЭФ

Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" в рамках ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Мединский на ПМЭФ-2025
Владимир Мединский на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский осмотрел экспозицию павильона "Душа России" в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы провели экскурсию Мединскому и показали экспонаты, среди которых изделия Императорского ювелирного дома "Русские самоцветы", ковры ручной работы дагестанских мастеров, новые формы фарфора Сысерти, шелковые платки с авторскими орнаментами от Дома моды Айшат Кадыровой, образцы михайловского кружева, ватные игрушки мануфактуры "Московская игрушка".
Кроме того, в павильоне представлены новая коллекция "Хохлома" от Алены Ахмадуллиной, работы заслуженного художника России, скульптора Даши Намдакова, ларцы и шкатулки от фабрики лаковой миниатюры "Федоскино", авторский фарфор Art-Via совместно с модным домом Татьяны Парфеновой.
В пространстве представлены проекты в сфере креативных индустрий, реализованные в регионах России и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Робота по имени Володя представили на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
На ПМЭФ представили робота по имени "Володя"
18 июня, 15:03
 
ПМЭФ-2025РоссияВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала