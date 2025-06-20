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Песков оценил уровень мер безопасности на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:40 20.06.2025 (обновлено: 12:02 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/pmef-2024155982.html
Песков оценил уровень мер безопасности на ПМЭФ-2025
Песков оценил уровень мер безопасности на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025
Песков оценил уровень мер безопасности на ПМЭФ-2025
Меры безопасности на Петербургском международном экономическом форуме максимальные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:40:00+03:00
2025-06-20T12:02:00+03:00
пмэф-2025
россия
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Меры безопасности на Петербургском международном экономическом форуме максимальные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается мер безопасности, конечно, они максимальные. Конечно, они максимальные. Мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с режимом, который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением. Поэтому, если нужно отключать связь, значит нужно отключать связь. Главное, это безопасность людей", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков
Песков оценил уровень мер безопасности на ПМЭФ-2025

Песков: меры безопасности на ПМЭФ-2025 максимальные

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой ПМЭФ-2025
Баннер с символикой ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Меры безопасности на Петербургском международном экономическом форуме максимальные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается мер безопасности, конечно, они максимальные. Конечно, они максимальные. Мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с режимом, который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением. Поэтому, если нужно отключать связь, значит нужно отключать связь. Главное, это безопасность людей", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Работа форума, ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Песков назвал ПМЭФ важным событием в международной экономической жизни
Вчера, 12:00
 
ПМЭФ-2025РоссияДмитрий Песков
 
 
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