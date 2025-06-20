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На ПМЭФ подпишут предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией

На ПМЭФ подпишут предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией - РИА Новости, 20.06.2025

На ПМЭФ подпишут предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией

Предварительное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:56:00+03:00

2025-06-20T10:56:00+03:00

2025-06-20T11:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Предварительное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Уже министр в своем вступительном слове говорил о зоне свободной торговли, мы постоянно тоже ориентируем бизнес, чтобы они использовали эти возможности, которые предоставлены уже заключенными соглашениями… По Индонезии вообще уже даже в рамках ПМЭФ будет подписано предварительное соглашение, поэтому рассчитываем, что в этом году будем выходить на полноценное подписание", - сказал он. Накануне президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией вскоре будет подписано. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия-Индонезия" в апреле говорил, что соглашение ЕАЭС с Индонезией о зоне свободной торговли планируется подписать до конца года. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, индонезия, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз