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На ПМЭФ подпишут предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:56 20.06.2025 (обновлено: 11:07 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/pmef-2024136322.html
На ПМЭФ подпишут предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией
На ПМЭФ подпишут предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией - РИА Новости, 20.06.2025
На ПМЭФ подпишут предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией
Предварительное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:56:00+03:00
2025-06-20T11:07:00+03:00
пмэф-2025
экономика
индонезия
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Предварительное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Уже министр в своем вступительном слове говорил о зоне свободной торговли, мы постоянно тоже ориентируем бизнес, чтобы они использовали эти возможности, которые предоставлены уже заключенными соглашениями… По Индонезии вообще уже даже в рамках ПМЭФ будет подписано предварительное соглашение, поэтому рассчитываем, что в этом году будем выходить на полноценное подписание", - сказал он. Накануне президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией вскоре будет подписано. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия-Индонезия" в апреле говорил, что соглашение ЕАЭС с Индонезией о зоне свободной торговли планируется подписать до конца года. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, индонезия, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
ПМЭФ-2025, Экономика, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
На ПМЭФ подпишут предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией

Минпромторг: предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией подпишут на ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Предварительное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Уже министр в своем вступительном слове говорил о зоне свободной торговли, мы постоянно тоже ориентируем бизнес, чтобы они использовали эти возможности, которые предоставлены уже заключенными соглашениями… По Индонезии вообще уже даже в рамках ПМЭФ будет подписано предварительное соглашение, поэтому рассчитываем, что в этом году будем выходить на полноценное подписание", - сказал он.
Накануне президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией вскоре будет подписано.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия-Индонезия" в апреле говорил, что соглашение ЕАЭС с Индонезией о зоне свободной торговли планируется подписать до конца года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Индонезией - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаИндонезияРоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийский экономический союз
 
 
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