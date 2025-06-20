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Жаров на ПМЭФ поделился опытом формирования культурных кодов в обществе

Жаров на ПМЭФ поделился опытом формирования культурных кодов в обществе - РИА Новости, 20.06.2025

Жаров на ПМЭФ поделился опытом формирования культурных кодов в обществе

Проекты "Газпром-Медиа Холдинга" транслируют абсолютно понятный для каждого россиянина культурный код, сообщил генеральный директор компании Александр Жаров. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:55:00+03:00

2025-06-20T10:55:00+03:00

2025-06-20T10:55:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проекты "Газпром-Медиа Холдинга" транслируют абсолютно понятный для каждого россиянина культурный код, сообщил генеральный директор компании Александр Жаров. Заявление прозвучало на полях ПМЭФ на сессии "Архитектура памяти: культурные коды – тренд или потребность в возвращении к истокам?". "Нужно защищать свои принципы, нужно защищать свою страну, нужно защищать свои идеалы. Мы это делали, мы это будем делать. Я считаю, на том стоит страна русская", – подчеркнул Жаров. Среди проектов, отражающих курс холдинга на продвижение национального культурного кода, он выделил сериалы "Первый отдел" и "Таганрог", а также фильмы "В списках не значился" и "Группа крови". "В нашем арсенале крупнейшие каналы распространения информации: это телеканалы, которые смотрят порядка 90 миллионов человек, платформа RUTUBE с более чем 4 миллионами авторов на сегодняшний день, где выложено свыше 400 миллионов видео. Отмечу, что сейчас RUTUBE смотрят порядка 20 миллионов пользователей ежедневно и 80 миллионов в месяц. Весь этот контент несет культурный код своих создателей, формируя восприятие действительности, нашей страны – молодым поколением", – отметил Жаров, говоря о возможностях холдинга по продвижению ключевых смыслов и ценностей. В ходе дискуссии гендиректор напомнил о проведенном "Газпром-Медиа Холдингом" исследовании образа героя, отметив, что среди российской аудитории наибольшей популярностью пользуются персонажи, которых можно условно назвать "Локальный патриот", "Везунчик", "Перевоспитанный" и "Большой герой". Все эти коды героев уходят корнями в русскую культуру и восприятие реальности, поэтому фильмы и сериалы, в которых есть похожие персонажи, пользуются особой популярностью среди российской аудитории. В дискуссии также приняли участие специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент управления по делам культуры и древностей Королевства Бахрейн Халифа бин Ахмед Аль Халифа, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ольга Галактионова, кинорежиссер Алексей Учитель, генеральный продюсер 1-2-3 Production Артем Михалков, продюсер, режиссер Нила Мадхаб Панда, председатель совета Фонда Инносоциум Елена Маринина, скульптор Даши Намдаков. Модерировала сессию старший вице-президент – директор по внешним связям ПАО "Банк ПСБ" Вера Подгузова.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023704752.html

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технологии, россия, александр жаров, михаил швыдкой, михаил пиотровский, газпром-медиа холдинг, rutube, государственный эрмитаж