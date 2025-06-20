https://ria.ru/20250620/platforma-2024406547.html
Правительство рассмотрит проект о платформенной экономике в июне
Правительство рассмотрит проект о платформенной экономике в июне - РИА Новости, 20.06.2025
Правительство рассмотрит проект о платформенной экономике в июне
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в связи с поручением президента России Владимира Путина рассмотрит законопроект о платформенной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:45:00+03:00
2025-06-20T20:45:00+03:00
2025-06-20T20:45:00+03:00
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в связи с поручением президента России Владимира Путина рассмотрит законопроект о платформенной экономике до конца июня, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике. Глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. "Правительственный законопроект о платформенной экономике будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности до конца июня", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера. Внесенный в феврале в правительство законопроект направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями и будет касаться маркетплейсов и других цифровых платформ. Так, в законопроекте дается определение таким понятиям, как платформенная экономика, цифровая платформа, посредническая цифровая платформа, пункт выдачи заказов, карточка товара и другим, устанавливается обязательное содержание договоров с партнерами (продавцами, исполнителями, владельцами пунктов выдачи заказов), порядок изменения их условий, предоставления скидок на товары, применения санкций, вводится цифровая досудебная система разрешения споров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/putin-2024273538.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий григоренко, госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ
Правительство рассмотрит проект о платформенной экономике в июне
Правительственная комиссия рассмотрит проект о платформенной экономике в июне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в связи с поручением президента России Владимира Путина рассмотрит законопроект о платформенной экономике до конца июня, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Путин
, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, попросил Госдуму
ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике. Глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами.
"Правительственный законопроект о платформенной экономике будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности до конца июня", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера.
Внесенный в феврале в правительство законопроект направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями и будет касаться маркетплейсов и других цифровых платформ. Так, в законопроекте дается определение таким понятиям, как платформенная экономика, цифровая платформа, посредническая цифровая платформа, пункт выдачи заказов, карточка товара и другим, устанавливается обязательное содержание договоров с партнерами (продавцами, исполнителями, владельцами пунктов выдачи заказов), порядок изменения их условий, предоставления скидок на товары, применения санкций, вводится цифровая досудебная система разрешения споров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.