https://ria.ru/20250620/platforma-2024406547.html

Правительство рассмотрит проект о платформенной экономике в июне

Правительство рассмотрит проект о платформенной экономике в июне - РИА Новости, 20.06.2025

Правительство рассмотрит проект о платформенной экономике в июне

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в связи с поручением президента России Владимира Путина рассмотрит законопроект о платформенной... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:45:00+03:00

2025-06-20T20:45:00+03:00

2025-06-20T20:45:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

дмитрий григоренко

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в связи с поручением президента России Владимира Путина рассмотрит законопроект о платформенной экономике до конца июня, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике. Глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. "Правительственный законопроект о платформенной экономике будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности до конца июня", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера. Внесенный в феврале в правительство законопроект направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями и будет касаться маркетплейсов и других цифровых платформ. Так, в законопроекте дается определение таким понятиям, как платформенная экономика, цифровая платформа, посредническая цифровая платформа, пункт выдачи заказов, карточка товара и другим, устанавливается обязательное содержание договоров с партнерами (продавцами, исполнителями, владельцами пунктов выдачи заказов), порядок изменения их условий, предоставления скидок на товары, применения санкций, вводится цифровая досудебная система разрешения споров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/putin-2024273538.html

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экономика, россия, владимир путин, дмитрий григоренко, госдума рф