https://ria.ru/20250620/plata-2024390222.html
Путин объяснил рост инфляции в России
Путин объяснил рост инфляции в России - РИА Новости, 20.06.2025
Путин объяснил рост инфляции в России
Инфляция стала платой за резкий рост экономики России, Центральный банк и правительство РФ предпринимают усилия по ее замедлению, заявил президент России... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:48:00+03:00
2025-06-20T19:48:00+03:00
2025-06-20T19:59:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024280876_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_67aa989f803ff64096162bdf4d3d4e1c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Инфляция стала платой за резкий рост экономики России, Центральный банк и правительство РФ предпринимают усилия по ее замедлению, заявил президент России Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Да, конечно, платой за такой резкий рост экономики - для нас это достаточно быстрый темп - стала инфляция. Но Центральный банк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе это касается ключевой ставки высокой", - сказал президент в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форум.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/putin-2024270441.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024280876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85c003d667476480db71ef4b4eb58312.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин
Путин объяснил рост инфляции в России
Путин: инфляция стала платой за резкий рост экономики РФ