https://ria.ru/20250620/plata-2024390222.html

Путин объяснил рост инфляции в России

Путин объяснил рост инфляции в России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин объяснил рост инфляции в России

Инфляция стала платой за резкий рост экономики России, Центральный банк и правительство РФ предпринимают усилия по ее замедлению, заявил президент России... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:48:00+03:00

2025-06-20T19:48:00+03:00

2025-06-20T19:59:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Инфляция стала платой за резкий рост экономики России, Центральный банк и правительство РФ предпринимают усилия по ее замедлению, заявил президент России Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Да, конечно, платой за такой резкий рост экономики - для нас это достаточно быстрый темп - стала инфляция. Но Центральный банк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе это касается ключевой ставки высокой", - сказал президент в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форум.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин