https://ria.ru/20250620/peskov-2024182579.html

Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков

Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков

Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, это хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:29:00+03:00

2025-06-20T12:29:00+03:00

2025-06-20T12:29:00+03:00

дмитрий песков

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, это хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Споры спорами, но применительно к нашей экономике можно сказать одно - это все происходит в условиях абсолютно обеспеченной макроэкономической стабильности. Что хорошо", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/peskov-2024177013.html

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дмитрий песков, россия, экономика