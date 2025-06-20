https://ria.ru/20250620/peskov-2024182579.html
Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков
Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков
Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, это хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:29:00+03:00
2025-06-20T12:29:00+03:00
2025-06-20T12:29:00+03:00
дмитрий песков
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, это хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Споры спорами, но применительно к нашей экономике можно сказать одно - это все происходит в условиях абсолютно обеспеченной макроэкономической стабильности. Что хорошо", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/peskov-2024177013.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, экономика
Дмитрий Песков, Россия, Экономика
Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков
Песков: макроэкономическая стабильность в России обеспечена, это хорошо