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Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС
Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС - РИА Новости, 20.06.2025
Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС
Москва сожалеет о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать лично на ближайшее заседание ЕАЭС в Минске, заявил в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:08:00+03:00
2025-06-20T12:08:00+03:00
2025-06-20T12:09:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Москва сожалеет о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать лично на ближайшее заседание ЕАЭС в Минске, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Жаль, конечно. Но все равно посредством ВКС (видеоконференцсвязи - ред.) Армения будет присутствовать. Армения - член ЕАЭС, важный", - сказал Песков журналистам "на полях" ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Никол Пашинян, Армения, Москва, Минск, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, Воздушно-космические силы России
Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС
Песков: Москва сожалеет о решении Никола Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС