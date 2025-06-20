https://ria.ru/20250620/peskov-2024172275.html

Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС

Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС - РИА Новости, 20.06.2025

Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС

Москва сожалеет о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать лично на ближайшее заседание ЕАЭС в Минске, заявил в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:08:00+03:00

2025-06-20T12:08:00+03:00

2025-06-20T12:09:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Москва сожалеет о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать лично на ближайшее заседание ЕАЭС в Минске, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Жаль, конечно. Но все равно посредством ВКС (видеоконференцсвязи - ред.) Армения будет присутствовать. Армения - член ЕАЭС, важный", - сказал Песков журналистам "на полях" ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024171879.html

армения

москва

минск

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никол пашинян, армения, москва, минск, дмитрий песков, евразийский экономический союз, воздушно-космические силы россии