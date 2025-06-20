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Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:08 20.06.2025 (обновлено: 12:09 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/peskov-2024172275.html
Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС
Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС - РИА Новости, 20.06.2025
Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС
Москва сожалеет о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать лично на ближайшее заседание ЕАЭС в Минске, заявил в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:08:00+03:00
2025-06-20T12:09:00+03:00
пмэф-2025
никол пашинян
армения
москва
минск
дмитрий песков
евразийский экономический союз
воздушно-космические силы россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Москва сожалеет о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать лично на ближайшее заседание ЕАЭС в Минске, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Жаль, конечно. Но все равно посредством ВКС (видеоконференцсвязи - ред.) Армения будет присутствовать. Армения - член ЕАЭС, важный", - сказал Песков журналистам "на полях" ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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никол пашинян, армения, москва, минск, дмитрий песков, евразийский экономический союз, воздушно-космические силы россии
ПМЭФ-2025, Никол Пашинян, Армения, Москва, Минск, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, Воздушно-космические силы России
Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС

Песков: Москва сожалеет о решении Никола Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Москва сожалеет о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать лично на ближайшее заседание ЕАЭС в Минске, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Жаль, конечно. Но все равно посредством ВКС (видеоконференцсвязи - ред.) Армения будет присутствовать. Армения - член ЕАЭС, важный", - сказал Песков журналистам "на полях" ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Вчера, 12:08
 
ПМЭФ-2025Никол ПашинянАрменияМоскваМинскДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзВоздушно-космические силы России
 
 
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