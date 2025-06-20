Песков рассказал о рабочей программе Путина на ПМЭФ
Песков рассказал о рабочей программе Путина в день пленарного заседания ПМЭФ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о рабочей программе президента России Владимира Путина в день пленарного заседания в ходе ПМЭФ, отметив, что глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с представителем Его Величества Короля по гуманитарным вопросам и делам молодежи, советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией Королевства Бахрейн шейхом Насером бен Хамада Аль Халифой.
"Представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи, председатель высшего совета по делам молодежи и спорта, советник по национальной безопасности, и он же командующий королевской гвардией Насер бен Хамада Аль Халифа. С ним будут беседы у президента, и затем они уже пойдут на пленарную сессию форума. Будет, как всегда бывает, достаточно содержательное и длинное выступление президента Путина, объемное", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
"После этого президент проведет еще две двусторонние встречи по завершении. Это будет встреча с нашим китайским гостем... это Дин Сюэсян (заместитель премьера Государственного совета КНР - ред.) . И также будет генсекретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс. С ним тоже будет у президента беседа. И, собственно, после этой беседы, как мы ожидаем, президент уже завершит свою рабочую программу на полях форума", - добавил Песков.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.