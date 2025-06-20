https://ria.ru/20250620/peskov-2024163075.html

Песков рассказал о рабочей программе Путина на ПМЭФ

Песков рассказал о рабочей программе Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Песков рассказал о рабочей программе Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о рабочей программе президента России Владимира Путина в день пленарного заседания в ходе ПМЭФ, отметив,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:54:00+03:00

2025-06-20T11:54:00+03:00

2025-06-20T11:54:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о рабочей программе президента России Владимира Путина в день пленарного заседания в ходе ПМЭФ, отметив, что глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с представителем Его Величества Короля по гуманитарным вопросам и делам молодежи, советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией Королевства Бахрейн шейхом Насером бен Хамада Аль Халифой. "Представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи, председатель высшего совета по делам молодежи и спорта, советник по национальной безопасности, и он же командующий королевской гвардией Насер бен Хамада Аль Халифа. С ним будут беседы у президента, и затем они уже пойдут на пленарную сессию форума. Будет, как всегда бывает, достаточно содержательное и длинное выступление президента Путина, объемное", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Пресс-секретарь президента отметил, что затем на пленарном заседании выступят гости из Индонезии, из Бахрейна, из Китая. Песков отметил, что "часть выступлений будет достаточно продолжительное по времени", после чего состоится "сессия вопросов и ответов". "После этого президент проведет еще две двусторонние встречи по завершении. Это будет встреча с нашим китайским гостем... это Дин Сюэсян (заместитель премьера Государственного совета КНР - ред.) . И также будет генсекретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс. С ним тоже будет у президента беседа. И, собственно, после этой беседы, как мы ожидаем, президент уже завершит свою рабочую программу на полях форума", - добавил Песков. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023806880.html

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Ольга Фомченкова

россия, бахрейн, китай, дмитрий песков, владимир путин, опек, политика