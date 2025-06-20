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Песков высказался о передаче "Домодедово" государству

Песков высказался о передаче "Домодедово" государству - РИА Новости, 20.06.2025

Песков высказался о передаче "Домодедово" государству

Решение о национализации аэропорта "Домодедово" является судебным, Кремль его традиционно не комментирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:49:00+03:00

2025-06-20T11:49:00+03:00

2025-06-20T11:49:00+03:00

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дмитрий песков

домодедово (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Решение о национализации аэропорта "Домодедово" является судебным, Кремль его традиционно не комментирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это судебное решение. Мы традиционно его не комментируем", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о национализации аэропорта "Домодедово". Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости один из участников процесса. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250414/sud-2011157431.html

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россия, московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, дмитрий песков, домодедово (аэропорт), экономика