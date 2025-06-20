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Песков высказался о передаче "Домодедово" государству - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:49 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/peskov-2024160467.html
Песков высказался о передаче "Домодедово" государству
Песков высказался о передаче "Домодедово" государству - РИА Новости, 20.06.2025
Песков высказался о передаче "Домодедово" государству
Решение о национализации аэропорта "Домодедово" является судебным, Кремль его традиционно не комментирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:49:00+03:00
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россия
московская область (подмосковье)
дмитрий каменщик
дмитрий песков
домодедово (аэропорт)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Решение о национализации аэропорта "Домодедово" является судебным, Кремль его традиционно не комментирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это судебное решение. Мы традиционно его не комментируем", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о национализации аэропорта "Домодедово". Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости один из участников процесса. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, дмитрий песков, домодедово (аэропорт), экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Каменщик, Дмитрий Песков, Домодедово (аэропорт), Экономика
Песков высказался о передаче "Домодедово" государству

Песков: решение о национализации аэропорта "Домодедово" является судебным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Решение о национализации аэропорта "Домодедово" является судебным, Кремль его традиционно не комментирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Это судебное решение. Мы традиционно его не комментируем", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о национализации аэропорта "Домодедово".
Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитрий Каменщик - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Суд отказал бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд из России
14 апреля, 14:20
 
ПМЭФ-2025РоссияМосковская область (Подмосковье)Дмитрий КаменщикДмитрий ПесковДомодедово (аэропорт)Экономика
 
 
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