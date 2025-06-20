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Песков рассказал о контактах Путина с зарубежным бизнесом на полях ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:48 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/peskov-2024160203.html
Песков рассказал о контактах Путина с зарубежным бизнесом на полях ПМЭФ
Песков рассказал о контактах Путина с зарубежным бизнесом на полях ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал о контактах Путина с зарубежным бизнесом на полях ПМЭФ
Президент России Владимир Путин осуществляет контакты с представителями зарубежного бизнеса на полях ПМЭФ, но они идут в непубличном формате, заявил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:48:00+03:00
2025-06-20T11:48:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир путин
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осуществляет контакты с представителями зарубежного бизнеса на полях ПМЭФ, но они идут в непубличном формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В отношении тех наших партнеров, которые здесь продолжают работать, в их странах существует весьма и весьма агрессивная среда, и для того, чтобы минимизировать все эти риски, мы просто не раскрываем. На полях форума контакты президента с зарубежными бизнесменами осуществляются", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проведет на его полях ряд международных контактов.
https://ria.ru/20250620/putin-2024155334.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о контактах Путина с зарубежным бизнесом на полях ПМЭФ

Песков: контакты Путина с зарубежным бизнесом на ПМЭФ идут в непубличном формате

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осуществляет контакты с представителями зарубежного бизнеса на полях ПМЭФ, но они идут в непубличном формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В отношении тех наших партнеров, которые здесь продолжают работать, в их странах существует весьма и весьма агрессивная среда, и для того, чтобы минимизировать все эти риски, мы просто не раскрываем. На полях форума контакты президента с зарубежными бизнесменами осуществляются", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проведет на его полях ряд международных контактов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Песков рассказал, каким будет выступление Путина на ПМЭФ
Вчера, 11:39
 
ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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