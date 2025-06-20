https://ria.ru/20250620/peskov-2024160203.html

Песков рассказал о контактах Путина с зарубежным бизнесом на полях ПМЭФ

Песков рассказал о контактах Путина с зарубежным бизнесом на полях ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Песков рассказал о контактах Путина с зарубежным бизнесом на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин осуществляет контакты с представителями зарубежного бизнеса на полях ПМЭФ, но они идут в непубличном формате, заявил... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:48:00+03:00

2025-06-20T11:48:00+03:00

2025-06-20T11:48:00+03:00

пмэф-2025

россия

владимир путин

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осуществляет контакты с представителями зарубежного бизнеса на полях ПМЭФ, но они идут в непубличном формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В отношении тех наших партнеров, которые здесь продолжают работать, в их странах существует весьма и весьма агрессивная среда, и для того, чтобы минимизировать все эти риски, мы просто не раскрываем. На полях форума контакты президента с зарубежными бизнесменами осуществляются", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проведет на его полях ряд международных контактов.

https://ria.ru/20250620/putin-2024155334.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков