https://ria.ru/20250620/peskov-2024153923.html

Песков высказался о возможных провокациях Киева

Песков высказался о возможных провокациях Киева - РИА Новости, 20.06.2025

Песков высказался о возможных провокациях Киева

Москва не исключает новых провокаций со стороны киевского режима, он сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:36:00+03:00

2025-06-20T11:36:00+03:00

2025-06-20T11:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Москва не исключает новых провокаций со стороны киевского режима, он сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Возможна ли провокация со стороны киевского режима? Да, это возможно. Киевский режим сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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