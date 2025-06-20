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Песков высказался о возможных провокациях Киева
Песков высказался о возможных провокациях Киева - РИА Новости, 20.06.2025
Песков высказался о возможных провокациях Киева
Москва не исключает новых провокаций со стороны киевского режима, он сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:36:00+03:00
2025-06-20T11:36:00+03:00
2025-06-20T11:55:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Москва не исключает новых провокаций со стороны киевского режима, он сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Возможна ли провокация со стороны киевского режима? Да, это возможно. Киевский режим сохраняет свою сущность и весьма непредсказуем", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Москва, Дмитрий Песков, Россия
Песков высказался о возможных провокациях Киева
Песков: Москва не исключает новых провокаций со стороны Киева