https://ria.ru/20250620/peskov-2024074734.html
Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний
Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний - РИА Новости, 20.06.2025
Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что считает маловероятным возвращение американских компаний в Россию до урегулирования... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:13:00+03:00
2025-06-20T02:13:00+03:00
2025-06-20T02:56:00+03:00
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что считает маловероятным возвращение американских компаний в Россию до урегулирования украинского конфликта."До урегулирования это очень маловероятно, но вместе с урегулированием это вероятно", - заявил он, отвечая на вопрос о вероятности возвращения американского бизнеса.Ушедшие с российского рынка американские компании продолжают внимательно следить за ситуацией и рассматривают возможность вернуться в страну, заявил ранее президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
https://ria.ru/20250619/rossija-2023889145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, дмитрий песков, amcham
Россия, В мире, ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков, AmCham
Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний
Песков: компании из США вряд ли вернутся до урегулирования украинского конфликта