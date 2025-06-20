https://ria.ru/20250620/peskov-2024074734.html

Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний

Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний - РИА Новости, 20.06.2025

Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что считает маловероятным возвращение американских компаний в Россию до урегулирования... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:13:00+03:00

2025-06-20T02:13:00+03:00

2025-06-20T02:56:00+03:00

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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что считает маловероятным возвращение американских компаний в Россию до урегулирования украинского конфликта."До урегулирования это очень маловероятно, но вместе с урегулированием это вероятно", - заявил он, отвечая на вопрос о вероятности возвращения американского бизнеса.Ушедшие с российского рынка американские компании продолжают внимательно следить за ситуацией и рассматривают возможность вернуться в страну, заявил ранее президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

https://ria.ru/20250619/rossija-2023889145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, дмитрий песков, amcham