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Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
02:13 20.06.2025 (обновлено: 02:56 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/peskov-2024074734.html
Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний
Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний - РИА Новости, 20.06.2025
Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что считает маловероятным возвращение американских компаний в Россию до урегулирования... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:13:00+03:00
2025-06-20T02:56:00+03:00
россия
в мире
пмэф-2025
дмитрий песков
amcham
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что считает маловероятным возвращение американских компаний в Россию до урегулирования украинского конфликта."До урегулирования это очень маловероятно, но вместе с урегулированием это вероятно", - заявил он, отвечая на вопрос о вероятности возвращения американского бизнеса.Ушедшие с российского рынка американские компании продолжают внимательно следить за ситуацией и рассматривают возможность вернуться в страну, заявил ранее президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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россия, в мире, дмитрий песков, amcham
Россия, В мире, ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков, AmCham
Песков прокомментировал возможное возвращение американских компаний

Песков: компании из США вряд ли вернутся до урегулирования украинского конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что считает маловероятным возвращение американских компаний в Россию до урегулирования украинского конфликта.
"До урегулирования это очень маловероятно, но вместе с урегулированием это вероятно", - заявил он, отвечая на вопрос о вероятности возвращения американского бизнеса.
Ушедшие с российского рынка американские компании продолжают внимательно следить за ситуацией и рассматривают возможность вернуться в страну, заявил ранее президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Роберт Эйджи и Светлана Чупшева на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Глава AmCham высказался о возвращении западных компаний в Россию
Вчера, 13:34
 
ПМЭФ-2025РоссияВ миреДмитрий ПесковAmCham
 
 
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