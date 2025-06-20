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Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.06.2025
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02:09 20.06.2025 (обновлено: 02:52 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/peskov-2024074541.html
Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной
Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной
На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:09:00+03:00
2025-06-20T02:52:00+03:00
украина
россия
в мире
дмитрий песков
владимир мединский
киев
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."На следующей неделе мы будем ждать согласования дат проведения очередного раунда экспертных переговоров", - заявил Песков телеканалу и отметил, что Россия "очень серьезно" относится к переговорам с Киевом.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
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украина, россия, в мире, дмитрий песков, владимир мединский, киев
Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Киев
Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной

Песков: дату новых переговоров с Киевом могут назвать на следующей неделе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.
"На следующей неделе мы будем ждать согласования дат проведения очередного раунда экспертных переговоров", - заявил Песков телеканалу и отметил, что Россия "очень серьезно" относится к переговорам с Киевом.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
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