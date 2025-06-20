https://ria.ru/20250620/peskov-2024074541.html

Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной

Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.06.2025

Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной

На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:09:00+03:00

2025-06-20T02:09:00+03:00

2025-06-20T02:52:00+03:00

украина

россия

в мире

дмитрий песков

владимир мединский

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484952_48:375:3022:2048_1920x0_80_0_0_f4db23f0ae588738f707bcb6d82ef706.jpg

ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."На следующей неделе мы будем ждать согласования дат проведения очередного раунда экспертных переговоров", - заявил Песков телеканалу и отметил, что Россия "очень серьезно" относится к переговорам с Киевом.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024071405.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, в мире, дмитрий песков, владимир мединский, киев