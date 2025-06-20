https://ria.ru/20250620/peskov-2024074541.html
Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной
Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.06.2025
Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной
На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:09:00+03:00
2025-06-20T02:09:00+03:00
2025-06-20T02:52:00+03:00
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."На следующей неделе мы будем ждать согласования дат проведения очередного раунда экспертных переговоров", - заявил Песков телеканалу и отметил, что Россия "очень серьезно" относится к переговорам с Киевом.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024071405.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, дмитрий песков, владимир мединский, киев
Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Киев
Песков рассказал о возможном продолжении переговоров с Украиной
Песков: дату новых переговоров с Киевом могут назвать на следующей неделе