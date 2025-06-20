https://ria.ru/20250620/peskov-2024074215.html

Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков

Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков

Договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров РФ с Украиной, важны с гуманитарной точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:05:00+03:00

2025-06-20T02:05:00+03:00

2025-06-20T02:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров РФ с Украиной, важны с гуманитарной точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT. "Договоренности, которые были достигнуты в ходе последнего, второго раунда переговоров в Стамбуле, очень важны. Прежде всего они важны именно с гуманитарной точки зрения. Послушайте, несколько сот наших ребят — молодых ребят, тяжелораненых, больных — получили возможность вернуться домой благодаря этому. Только ради этого стоило все делать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250619/putin-2024060720.html

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Дарья Буймова

украина, россия, стамбул, дмитрий песков, общество