https://ria.ru/20250620/peskov-2024074215.html
Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков
Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков
Договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров РФ с Украиной, важны с гуманитарной точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:05:00+03:00
2025-06-20T02:05:00+03:00
2025-06-20T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров РФ с Украиной, важны с гуманитарной точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT. "Договоренности, которые были достигнуты в ходе последнего, второго раунда переговоров в Стамбуле, очень важны. Прежде всего они важны именно с гуманитарной точки зрения. Послушайте, несколько сот наших ребят — молодых ребят, тяжелораненых, больных — получили возможность вернуться домой благодаря этому. Только ради этого стоило все делать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250619/putin-2024060720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, стамбул, дмитрий песков, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Дмитрий Песков, Общество
Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков
Песков: договоренности с Украиной в Стамбуле важны с гуманитарной точки зрения