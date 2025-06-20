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Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:05 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/peskov-2024074215.html
Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков
Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков
Договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров РФ с Украиной, важны с гуманитарной точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:05:00+03:00
2025-06-20T02:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
стамбул
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров РФ с Украиной, важны с гуманитарной точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT. "Договоренности, которые были достигнуты в ходе последнего, второго раунда переговоров в Стамбуле, очень важны. Прежде всего они важны именно с гуманитарной точки зрения. Послушайте, несколько сот наших ребят — молодых ребят, тяжелораненых, больных — получили возможность вернуться домой благодаря этому. Только ради этого стоило все делать", - сказал Песков.
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украина, россия, стамбул, дмитрий песков, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Дмитрий Песков, Общество
Гуманитарные аспекты договоренностей с Украиной очень важны, заявил Песков

Песков: договоренности с Украиной в Стамбуле важны с гуманитарной точки зрения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров РФ с Украиной, важны с гуманитарной точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.
"Договоренности, которые были достигнуты в ходе последнего, второго раунда переговоров в Стамбуле, очень важны. Прежде всего они важны именно с гуманитарной точки зрения. Послушайте, несколько сот наших ребят — молодых ребят, тяжелораненых, больных — получили возможность вернуться домой благодаря этому. Только ради этого стоило все делать", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулДмитрий ПесковОбщество
 
 
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