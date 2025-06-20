https://ria.ru/20250620/peskov-2024073974.html
Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков
Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков
Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и ожидает взаимности в ответ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:59:00+03:00
2025-06-20T01:59:00+03:00
2025-06-20T02:54:00+03:00
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и ожидает взаимности в ответ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."Нет, вовсе нет, у всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам, в ответ мы толерантны к нашим визави, поэтому мы не считаем это неверным утверждением", - заявил Песков в ответ на вопрос о реакции России на слова Трампа, заявившего ранее, что он посоветовал президенту РФ сначала урегулировать конфликт на Украине, а уже потом участвовать в попытках урегулировать эскалацию на Ближнем Востоке.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, в мире, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, украина
Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина
Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков
Песков: Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине и ожидает взаимности