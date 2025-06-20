https://ria.ru/20250620/peskov-2024073974.html

Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков

Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков

Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и ожидает взаимности в ответ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T01:59:00+03:00

2025-06-20T01:59:00+03:00

2025-06-20T02:54:00+03:00

россия

сша

в мире

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и ожидает взаимности в ответ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."Нет, вовсе нет, у всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам, в ответ мы толерантны к нашим визави, поэтому мы не считаем это неверным утверждением", - заявил Песков в ответ на вопрос о реакции России на слова Трампа, заявившего ранее, что он посоветовал президенту РФ сначала урегулировать конфликт на Украине, а уже потом участвовать в попытках урегулировать эскалацию на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250619/vstrecha-2023871633.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, украина