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Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
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01:59 20.06.2025 (обновлено: 02:54 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/peskov-2024073974.html
Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков
Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков
Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и ожидает взаимности в ответ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:59:00+03:00
2025-06-20T02:54:00+03:00
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и ожидает взаимности в ответ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."Нет, вовсе нет, у всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам, в ответ мы толерантны к нашим визави, поэтому мы не считаем это неверным утверждением", - заявил Песков в ответ на вопрос о реакции России на слова Трампа, заявившего ранее, что он посоветовал президенту РФ сначала урегулировать конфликт на Украине, а уже потом участвовать в попытках урегулировать эскалацию на Ближнем Востоке.
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Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина
Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков

Песков: Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине и ожидает взаимности

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и ожидает взаимности в ответ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.
"Нет, вовсе нет, у всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам, в ответ мы толерантны к нашим визави, поэтому мы не считаем это неверным утверждением", - заявил Песков в ответ на вопрос о реакции России на слова Трампа, заявившего ранее, что он посоветовал президенту РФ сначала урегулировать конфликт на Украине, а уже потом участвовать в попытках урегулировать эскалацию на Ближнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа
Вчера, 12:51
 
РоссияСШАВ миреДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраина
 
 
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