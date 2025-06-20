https://ria.ru/20250620/peskov-2024067858.html

Песков высказался против вмешательства США в ирано-израильский конфликт

Песков высказался против вмешательства США в ирано-израильский конфликт - РИА Новости, 20.06.2025

Песков высказался против вмешательства США в ирано-израильский конфликт

Вмешательство США в конфликт Израиля с Ираном усилит экстремистов внутри Ирана и "откроет ящик Пандоры", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:03:00+03:00

2025-06-20T00:03:00+03:00

2025-06-20T00:19:00+03:00

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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Вмешательство США в конфликт Израиля с Ираном усилит экстремистов внутри Ирана и "откроет ящик Пандоры", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News."Это привело бы к противодействию со стороны Ирана. Иранское общество очень хорошо организовано и очень консолидировано, и (вмешательство США - ред.) приведет к росту экстремизма внутри Ирана. Кроме того, те, кто говорит об этом, должны иметь в виду, что они откроют ящик Пандоры", - сказал он в ответ на вопрос о том, к чему может привести убийство Израилем при поддержке США верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Президент США также потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать военных для решения кризиса, возникшего после ударов Израиля по Ирану, но добавил, что терпение Вашингтона "на исходе".

https://ria.ru/20250620/iran-2024067464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, дмитрий песков, али хаменеи, дональд трамп