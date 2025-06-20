Проклятие "Голубого огонька": странная смерть участников передачи
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Голубой огонек" — легендарная передача, без которой не обходился ни один советский Новый год. За софитами и улыбками скрывается мрачная статистика. Многие артисты погибали при загадочных обстоятельствах. Алкоголь, несчастные случаи, насилие и роковые совпадения — что стоит за этим "проклятием"?
"Какой-то черный пиар!"
В 1987 году 22-летняя выпускница Гнесинского училища Валентина Легкоступова проснулась знаменитой. В эфире "Голубого огонька" прозвучала песня "Ягода-малина". Трехоктавный диапазон и милые ямочки на щеках исполнительницы сразу же полюбились зрителям.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПевица Валентина Легкоступова во время выступления.
Певица Валентина Легкоступова во время выступления.
Однако в начале 1990 годах, на пике славы, певица ушла в декрет. А, вернувшись на сцену, не смогла адаптироваться к новым реалиям. Без поддержки опытного продюсера ее карьера постепенно шла под откос. Валентина стала "потухшей звездой восьмидесятых".
Летом 2020 года она вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова, а уже в августе того же года скоропостижно скончалась. Многие до сих пор говорят, что супруг причастен к ее смерти. Дочь певицы, Анетта Бриль, рассказала: две недели мама не отвечала на звонки.
Приехав к ней домой, дочь обнаружила Валентину и Юрия в нетрезвом состоянии. Кругом — беспорядок, на лице матери —следы побоев. Анетта отвезла ее в наркологическую клинику. Но очень быстро Легкоступову забрали оттуда в больницу с отеком мозга.
© Фото : Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети VkontakteЮрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Фирсов объяснял ситуацию так: "Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней все было хорошо. На третий почувствовала себя плохо. Тогда мы увезли ее в больницу, а в какую – не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи! Какой-то черный пиар!".
Вскоре полиция задержала Юрия по подозрению в избиении жены. В квартире нашли гантель, обернутую полотенцем. Супруг настаивал, что это несчастный случай, и признался, что они с Валентиной злоупотребляли алкоголем. А точной даты ее падения он не помнит.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРодственники перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой у похоронного дома "Троекурово"
Родственники перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой у похоронного дома "Троекурово"
Подруга певицы Ольга Сивакова утверждала: Легкоступова никогда не злоупотребляла спиртным. Сын Валентины, Матвей Григорьев, говорил, что отчим хотел получить имущество матери, поэтому спаивал ее и избивал. Следствие установило: артистка, находясь в нетрезвом состоянии действительно упала. Но так серьезно, что в больнице ее сразу подключили к аппарату ИВЛ.
Не приходя в сознание, Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. Дочь позднее сетовала: "У меня осталось много вопросов, на которые пока нет ответов. Почему Юрий не сообщил никому, что жена упала и ударилась головой? Зачем мама с отчимом столько дней подряд пили, ведь не в ее это духе?"
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Адвокат семьи Сергей Жорин рассказал: "Мне удалось получить снимки ванной, в которой певица якобы поскользнулась и приобрела смертельные травмы. Почти вся правая часть ее тела повреждена. Чтобы так упасть, нужно падать, грубо говоря, плашмя, не группируясь, на что-то твердое – кафель, асфальт. Получив снимки, был крайне удивлен. Ванной там, в принципе, нет как таковой – только душевая кабина, упасть в которой нереально, она как шкафчик. Сама же комната крайне маленькая по размеру и вся заставлена – раковина, стиральная машина..."
Юрий Фирсов сразу же стал претендовать на имущество Валентины. Даже на авторские права ее песен. Журналистов он уверял: "У Валентины накопилось слишком много долгов на момент их знакомства, и он оплачивал все расходы".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПевцы Дима Билан, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Сергей Лазарев на съемке новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Певцы Дима Билан, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Сергей Лазарев на съемке новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Слишком уж просто умер
Поучаствовал в "Голубом огоньке" и знаменитый актер Андрей Панин. в 2013 году он был найден мертвым в своей квартире при странных обстоятельствах. Его друг и директор Геннадий Русин забил тревогу, когда артист перестал отвечать на звонки. Прибывшая на квартиру полиция обнаружила Панина на полу в луже крови и с пробитой головой головы.
Сперва следствие предположило несчастный случай — падение с собственной высоты, что могло привести к смертельной травме. Экспертиза подтвердила: повреждения соответствуют падению, а следов борьбы или посторонних отпечатков пальцев не найдено.
Однако поклонники и близкие сомневались: слишком уж просто для столь яркой личности. Вскоре в СМИ просочилась информация, что кровь была не только на полу, но и на мебели и стенах. А на лице самого Панина — многочисленные синяки. Это породило слухи о возможном убийстве в пьяной ссоре. Однако представители следствия не подтвердили криминальный характер смерти.
Третья версия возникла со слов Геннадия Русина. Тот опровергал слухи о пьянстве и говорил, что актер болел вирусным заболеванием. По его словам, Панин уехал на квартиру, чтобы не заразить близких. Возможно, болезнь забрала последние силы, и актер упал замертво. Но откуда тогда синяки и кровь?
Прощание с актером Андреем Паниным
Более десяти лет смерть Андрея Панина остается нераскрытой. Дело было закрыто, окончательных выводов нет. А поклонники по-прежнему выдвигают собственные предположения и пытаются разобраться в случившемся.
От славы к забвению
Легендарная диктор Светлана Моргунова — лицо "Голубого огонька" и "Времени" умерла 10 марта 2024 года в своей московской квартире. Тихо и совсем одна. Официальная причина — оторвавшийся тромб. Но кончине предшествовала череда странных событий: поговаривали об алкоголизме, деменции и загадочных словах "уйти к моему мальчику".
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкДиктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова
В 2020 году ее единственный сын Максим умер от коронавируса. Случившееся стало шоком — всего за несколько дней до этого ничто не предвещало беды. Хоронить пришлось в герметичном мешке из-за опасности заражения. Для Моргуновой это стало еще одним ударом. После похорон она перестала выходить из дома. Постоянно говорила: "Я хочу к сыну" и буквально ждала смерти.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка России Светлана Моргунова
Заслуженная артистка России Светлана Моргунова
В последние годы за именем Светланы Моргуновой увязался неприятный шлейф — пьянство, алкоголизм. Поводом послужил один из эфиров, где диктор выглядела "не совсем здоровой". Анонимные источники утверждали, что видели ее в ресторане с бутылкой водки. Сын Максим незадолго до смерти назвал эти слухи "грязными сплетнями".
Потеря сына, как говорили знакомые Моргуновой, стала толчком к началу деменции. Артистка перестала общаться с семьей и друзьями, путала слова, забывала события и жила в "параллельном мире". Единственными, кого она пускала в дом, были невестка и внучка.
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
В день смерти она упала и потеряла сознание. "Сскорая" лишь констатировала остановку сердца. Интересно, что последнее интервью Моргуновой Андрею Малахову было посвящено сыну — как будто знала, что скоро уйдет, и прощалась. Многие до сих пор считают смерть артистки загадочной, а кто-то уверен — это проклятие "Голубого огонька".