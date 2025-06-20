https://ria.ru/20250620/partnerstvo-2024320481.html
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией - РИА Новости, 20.06.2025
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией
Стратегическое партнерство с Россией является одной из опор развития бизнеса Бахрейна, заявил представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:26:00+03:00
2025-06-20T17:26:00+03:00
2025-06-20T17:28:00+03:00
пмэф-2025
бахрейн
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024318661_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e733013403e89978f3001bd9a0074b4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство с Россией является одной из опор развития бизнеса Бахрейна, заявил представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф."Стратегическое партнерство с дружественными странами, в том числе с Россией, является опорой для развития бизнес-среды в королевстве Бахрейн", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.По словам представителя королевства, Бахрейн продолжает курс на привлечение иностранных инвестиций, уделяя особое внимание инновациям и творчеству как двум составляющим экономического роста."Мы считаем Петербургский международный экономический форум эффективной площадкой для выдвижения амбициозных инициатив и расширения горизонтов сотрудничества между инвесторами и бизнесменами из различных стран", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/bahrejn-2024239403.html
https://ria.ru/20250620/bakhreyn-2024050666.html
бахрейн
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024318661_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_54c105779fb3fc6fe85992448ec79ee8.jpg
Представитель короля Бахрейна о важности стратегического партнерства с Россией
Представитель короля Бахрейна заявил на ПМЭФ, что стратегическое партнерство с Россией является опорой для развития бизнеса страны.
2025-06-20T17:26
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, россия, в мире
ПМЭФ-2025, Бахрейн, Россия, В мире
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией
Аль Халиф назвал стратегическое партнерство с РФ опорой для развития бизнеса