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Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:26 20.06.2025 (обновлено: 17:28 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/partnerstvo-2024320481.html
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией - РИА Новости, 20.06.2025
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией
Стратегическое партнерство с Россией является одной из опор развития бизнеса Бахрейна, заявил представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:26:00+03:00
2025-06-20T17:28:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство с Россией является одной из опор развития бизнеса Бахрейна, заявил представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф."Стратегическое партнерство с дружественными странами, в том числе с Россией, является опорой для развития бизнес-среды в королевстве Бахрейн", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.По словам представителя королевства, Бахрейн продолжает курс на привлечение иностранных инвестиций, уделяя особое внимание инновациям и творчеству как двум составляющим экономического роста."Мы считаем Петербургский международный экономический форум эффективной площадкой для выдвижения амбициозных инициатив и расширения горизонтов сотрудничества между инвесторами и бизнесменами из различных стран", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/bahrejn-2024239403.html
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Представитель короля Бахрейна о важности стратегического партнерства с Россией
Представитель короля Бахрейна заявил на ПМЭФ, что стратегическое партнерство с Россией является опорой для развития бизнеса страны.
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бахрейн, россия, в мире
ПМЭФ-2025, Бахрейн, Россия, В мире
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией

Аль Халиф назвал стратегическое партнерство с РФ опорой для развития бизнеса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство с Россией является одной из опор развития бизнеса Бахрейна, заявил представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф.
"Стратегическое партнерство с дружественными странами, в том числе с Россией, является опорой для развития бизнес-среды в королевстве Бахрейн", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
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По словам представителя королевства, Бахрейн продолжает курс на привлечение иностранных инвестиций, уделяя особое внимание инновациям и творчеству как двум составляющим экономического роста.
"Мы считаем Петербургский международный экономический форум эффективной площадкой для выдвижения амбициозных инициатив и расширения горизонтов сотрудничества между инвесторами и бизнесменами из различных стран", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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