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"Билайн" и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве
"Билайн" и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 20.06.2025
"Билайн" и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве
"Билайн" и разработчик корпоративного ПО VK Tech на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписали меморандум о стратегическом... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:13:00+03:00
2025-06-20T16:13:00+03:00
2025-06-20T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Билайн" и разработчик корпоративного ПО VK Tech на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписали меморандум о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба оператора.Компании объединят силы в создании облачных сервисов для бизнеса. В рамках партнерства запланировано объединение продуктовых линеек Beeline Cloud и VK Cloud."Спрос на гарантированное восстановление данных и непрерывность бизнес-процессов сейчас выходит на первый план. Интеграция нашей инфраструктуры и технологий VK Tech позволит предложить корпоративным клиентам услуги нового уровня", – приводит пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев подчеркнул, что благодаря партнерству большое количество корпоративных клиентов получит доступ к сервисам."Интеграция VK Cloud и Beeline Cloud позволит реализовать мультиоблачные сценарии. Это важно для минимизации рисков, оптимизации затрат и обеспечения непрерывности бизнеса", – отметил Гонтарев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей анохин, билайн, технологии, вконтакте
Сергей Анохин, Билайн, Технологии, ВКонтакте
"Билайн" и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве
"Билайн" и компания VK Tech подписали меморандум о партнерстве
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Билайн" и разработчик корпоративного ПО VK Tech на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписали меморандум о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба оператора.
Компании объединят силы в создании облачных сервисов для бизнеса. В рамках партнерства запланировано объединение продуктовых линеек Beeline Cloud и VK Cloud.
"Спрос на гарантированное восстановление данных и непрерывность бизнес-процессов сейчас выходит на первый план. Интеграция нашей инфраструктуры и технологий VK Tech позволит предложить корпоративным клиентам услуги нового уровня", – приводит пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.
Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев подчеркнул, что благодаря партнерству большое количество корпоративных клиентов получит доступ к сервисам.
"Интеграция VK Cloud и Beeline Cloud позволит реализовать мультиоблачные сценарии. Это важно для минимизации рисков, оптимизации затрат и обеспечения непрерывности бизнеса", – отметил Гонтарев.