https://ria.ru/20250620/partnerstvo-2024263977.html

"Билайн" и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве

"Билайн" и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 20.06.2025

"Билайн" и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве

"Билайн" и разработчик корпоративного ПО VK Tech на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписали меморандум о стратегическом... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:13:00+03:00

2025-06-20T16:13:00+03:00

2025-06-20T16:13:00+03:00

сергей анохин

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Билайн" и разработчик корпоративного ПО VK Tech на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписали меморандум о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба оператора.Компании объединят силы в создании облачных сервисов для бизнеса. В рамках партнерства запланировано объединение продуктовых линеек Beeline Cloud и VK Cloud."Спрос на гарантированное восстановление данных и непрерывность бизнес-процессов сейчас выходит на первый план. Интеграция нашей инфраструктуры и технологий VK Tech позволит предложить корпоративным клиентам услуги нового уровня", – приводит пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.Генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев подчеркнул, что благодаря партнерству большое количество корпоративных клиентов получит доступ к сервисам."Интеграция VK Cloud и Beeline Cloud позволит реализовать мультиоблачные сценарии. Это важно для минимизации рисков, оптимизации затрат и обеспечения непрерывности бизнеса", – отметил Гонтарев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей анохин, билайн, технологии, вконтакте