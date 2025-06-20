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"Билайн" и "Лига цифровой экономики" подписали меморандум о партнерстве - РИА Новости, 20.06.2025
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15:11 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/partnerstvo-2024219045.html
"Билайн" и "Лига цифровой экономики" подписали меморандум о партнерстве
"Билайн" и "Лига цифровой экономики" подписали меморандум о партнерстве - РИА Новости, 20.06.2025
"Билайн" и "Лига цифровой экономики" подписали меморандум о партнерстве
На полях Петербургского международного экономического форума ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и "Лига цифровой экономики" заключили стратегическое соглашение о... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:11:00+03:00
2025-06-20T15:11:00+03:00
билайн
вымпелком
технологии
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и "Лига цифровой экономики" заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере облачных технологий, сообщает пресс-служба оператора.Ключевым направлением партнерства станет масштабирование практики миграции ERP-систем на отечественную инфраструктуру с использованием гибридных облачных решений.Центральным кейсом станет тиражирование проектного опыта "Билайна" по переносу собственной ERP-системы на архитектуру x86. Решение, реализованное в 2025 году, обеспечило трехкратный рост производительности, снижение инфраструктурных затрат на 30%, бесшовный переход без простоев, а также запуск механизмов аварийного восстановления (DR) и быстрой репликации данных.Партнерство позволит объединить экспертизу "Билайна" в управлении критичными ИТ-системами с инженерными компетенциями "Лиги цифровой экономики". Совместные команды сосредоточатся на реализации подобных проектов для клиентов в государственном и корпоративном секторах, включая ERP, CRM и другие бизнес-критичные платформы. В планах также выработать решения для перехода не только в облачные среды, но и на полностью отечественные аттестованные продукты, соответствующие требованиям КИИ и ГИС."Совместные усилия с Лигой позволят масштабировать наши наработки в области облачных технологий и предложить рынку готовые решения, проверенные в самых сложных условиях", — отметил заместитель генерального директора "Билайна" Антон Рубенчик, его слова приводит пресс-служба.Старший партнер "Лиги цифровой экономики" Андрей Солодилов указал, что цифровизация телеком-сферы, с одной стороны, и облачные технологии, с другой, являются одними из основных направлений работы, где компания добилась успехов. Это подтверждают отраслевые рейтинги. Синергия экспертизы "ВымпелКома" и компетенций лиги создает возможности для клиентов. Он подчеркнул свою уверенность в том, что сотрудничество укрепит позиции обеих компаний на рынке.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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билайн, вымпелком, технологии, пмэф
Билайн, ВымпелКом, Технологии, ПМЭФ
"Билайн" и "Лига цифровой экономики" подписали меморандум о партнерстве

"Билайн" и "Лига цифровой экономики" подписали меморандум о партнерстве на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и "Лига цифровой экономики" заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере облачных технологий, сообщает пресс-служба оператора.
Ключевым направлением партнерства станет масштабирование практики миграции ERP-систем на отечественную инфраструктуру с использованием гибридных облачных решений.
Центральным кейсом станет тиражирование проектного опыта "Билайна" по переносу собственной ERP-системы на архитектуру x86. Решение, реализованное в 2025 году, обеспечило трехкратный рост производительности, снижение инфраструктурных затрат на 30%, бесшовный переход без простоев, а также запуск механизмов аварийного восстановления (DR) и быстрой репликации данных.
Партнерство позволит объединить экспертизу "Билайна" в управлении критичными ИТ-системами с инженерными компетенциями "Лиги цифровой экономики". Совместные команды сосредоточатся на реализации подобных проектов для клиентов в государственном и корпоративном секторах, включая ERP, CRM и другие бизнес-критичные платформы. В планах также выработать решения для перехода не только в облачные среды, но и на полностью отечественные аттестованные продукты, соответствующие требованиям КИИ и ГИС.
"Совместные усилия с Лигой позволят масштабировать наши наработки в области облачных технологий и предложить рынку готовые решения, проверенные в самых сложных условиях", — отметил заместитель генерального директора "Билайна" Антон Рубенчик, его слова приводит пресс-служба.
Старший партнер "Лиги цифровой экономики" Андрей Солодилов указал, что цифровизация телеком-сферы, с одной стороны, и облачные технологии, с другой, являются одними из основных направлений работы, где компания добилась успехов. Это подтверждают отраслевые рейтинги. Синергия экспертизы "ВымпелКома" и компетенций лиги создает возможности для клиентов. Он подчеркнул свою уверенность в том, что сотрудничество укрепит позиции обеих компаний на рынке.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
БилайнВымпелКомТехнологииПМЭФ
 
 
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