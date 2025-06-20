https://ria.ru/20250620/partnerstvo-2024219045.html

"Билайн" и "Лига цифровой экономики" подписали меморандум о партнерстве

"Билайн" и "Лига цифровой экономики" подписали меморандум о партнерстве - РИА Новости, 20.06.2025

"Билайн" и "Лига цифровой экономики" подписали меморандум о партнерстве

На полях Петербургского международного экономического форума ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и "Лига цифровой экономики" заключили стратегическое соглашение о... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:11:00+03:00

2025-06-20T15:11:00+03:00

2025-06-20T15:11:00+03:00

билайн

вымпелком

технологии

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023488108_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_d40bf7d4dd91c5fcba40a8d164504d36.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и "Лига цифровой экономики" заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере облачных технологий, сообщает пресс-служба оператора.Ключевым направлением партнерства станет масштабирование практики миграции ERP-систем на отечественную инфраструктуру с использованием гибридных облачных решений.Центральным кейсом станет тиражирование проектного опыта "Билайна" по переносу собственной ERP-системы на архитектуру x86. Решение, реализованное в 2025 году, обеспечило трехкратный рост производительности, снижение инфраструктурных затрат на 30%, бесшовный переход без простоев, а также запуск механизмов аварийного восстановления (DR) и быстрой репликации данных.Партнерство позволит объединить экспертизу "Билайна" в управлении критичными ИТ-системами с инженерными компетенциями "Лиги цифровой экономики". Совместные команды сосредоточатся на реализации подобных проектов для клиентов в государственном и корпоративном секторах, включая ERP, CRM и другие бизнес-критичные платформы. В планах также выработать решения для перехода не только в облачные среды, но и на полностью отечественные аттестованные продукты, соответствующие требованиям КИИ и ГИС."Совместные усилия с Лигой позволят масштабировать наши наработки в области облачных технологий и предложить рынку готовые решения, проверенные в самых сложных условиях", — отметил заместитель генерального директора "Билайна" Антон Рубенчик, его слова приводит пресс-служба.Старший партнер "Лиги цифровой экономики" Андрей Солодилов указал, что цифровизация телеком-сферы, с одной стороны, и облачные технологии, с другой, являются одними из основных направлений работы, где компания добилась успехов. Это подтверждают отраслевые рейтинги. Синергия экспертизы "ВымпелКома" и компетенций лиги создает возможности для клиентов. Он подчеркнул свою уверенность в том, что сотрудничество укрепит позиции обеих компаний на рынке.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, технологии, пмэф