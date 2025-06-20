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Экс-глава Гагаузии назвала молдавскую ПДС преступной группировкой - РИА Новости, 20.06.2025
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17:37 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/partiya-2024328922.html
Экс-глава Гагаузии назвала молдавскую ПДС преступной группировкой
Экс-глава Гагаузии назвала молдавскую ПДС преступной группировкой - РИА Новости, 20.06.2025
Экс-глава Гагаузии назвала молдавскую ПДС преступной группировкой
Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной политической партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах назвала правящую в Молдавии партию "Действие и солидарность" (ПДС)... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:37:00+03:00
2025-06-20T17:37:00+03:00
ирина влах
евгения гуцул
гагаузия
кишинев
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной политической партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах назвала правящую в Молдавии партию "Действие и солидарность" (ПДС) преступной политической группировкой, ставящей под угрозу честность выборов, поэтому она должна быть ликвидирована. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. "В Республике Молдова действует организованная политическая группировка, которая ставит под угрозу честность политических и избирательных процессов и напрямую посягает на свободное волеизъявление народа… Цель этой организованной политической структуры — сохранить власть в руках ПДС любой ценой. На это выделяются огромные бюджеты, мобилизуются все административные, человеческие и медиаресурсы", - написала Влах в своем блоге. По ее словам, в эту группировку входит руководство и актив ПДС, руководство целого ряда ключевых государственных учреждений: Службы информации и безопасности, национальной полиции, национального центра по борьбе с коррупцией, центральной избирательной комиссии, Конституционного суда, министерства иностранных дел, государственной канцелярии, национального центра по защите персональных данных, совета по телевидению и радио, антикоррупционной прокуратуры, отдельных судов, а также более 30 СМИ, десятки НПО и так называемых "лидеров общественного мнения", сотни интернет-троллей. Влах отмечает, что внутри этой организованной политической группировки у каждого члена четко определен круг обязанностей: одни занимаются манипуляцией общественного мнения в пользу власти, другие атакуют политических оппонентов ПДС, третьи прикрывают и оправдывают агентов режима, когда их разоблачают. "По отдельным направлениям деятельность этой группировки, выстроенной по модели преступных сообществ, координируется иностранными гражданами — представителями внешних интересов, далеких от интересов Республики Молдова. Это обстоятельство может послужить основанием для начала всестороннего национального расследования по фактам государственной измены, совершенной этой ОПГ", - подчеркнула политик, отметив, что в связи с этим партия "Сердце Молдовы" считает своим приоритетом необходимость ликвидации этой политической группировки. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250612/moldaviya-2022556396.html
https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024199891.html
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ирина влах, евгения гуцул, гагаузия, кишинев, молдавия, в мире
Ирина Влах, Евгения Гуцул, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, В мире
Экс-глава Гагаузии назвала молдавскую ПДС преступной группировкой

Экс-глава Гагаузии Влах назвала молдавскую ПДС преступной группировкой

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной политической партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах назвала правящую в Молдавии партию "Действие и солидарность" (ПДС) преступной политической группировкой, ставящей под угрозу честность выборов, поэтому она должна быть ликвидирована.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
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"В Республике Молдова действует организованная политическая группировка, которая ставит под угрозу честность политических и избирательных процессов и напрямую посягает на свободное волеизъявление народа… Цель этой организованной политической структуры — сохранить власть в руках ПДС любой ценой. На это выделяются огромные бюджеты, мобилизуются все административные, человеческие и медиаресурсы", - написала Влах в своем блоге.
По ее словам, в эту группировку входит руководство и актив ПДС, руководство целого ряда ключевых государственных учреждений: Службы информации и безопасности, национальной полиции, национального центра по борьбе с коррупцией, центральной избирательной комиссии, Конституционного суда, министерства иностранных дел, государственной канцелярии, национального центра по защите персональных данных, совета по телевидению и радио, антикоррупционной прокуратуры, отдельных судов, а также более 30 СМИ, десятки НПО и так называемых "лидеров общественного мнения", сотни интернет-троллей.
Влах отмечает, что внутри этой организованной политической группировки у каждого члена четко определен круг обязанностей: одни занимаются манипуляцией общественного мнения в пользу власти, другие атакуют политических оппонентов ПДС, третьи прикрывают и оправдывают агентов режима, когда их разоблачают.
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"По отдельным направлениям деятельность этой группировки, выстроенной по модели преступных сообществ, координируется иностранными гражданами — представителями внешних интересов, далеких от интересов Республики Молдова. Это обстоятельство может послужить основанием для начала всестороннего национального расследования по фактам государственной измены, совершенной этой ОПГ", - подчеркнула политик, отметив, что в связи с этим партия "Сердце Молдовы" считает своим приоритетом необходимость ликвидации этой политической группировки.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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Ирина ВлахЕвгения ГуцулГагаузияКишиневМолдавияВ мире
 
 
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