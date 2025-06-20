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Орлов: доля Китая во внешней торговле региона превысила 60% - РИА Новости, 20.06.2025
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
09:16 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/orlov-2024101212.html
Орлов: доля Китая во внешней торговле региона превысила 60%
Орлов: доля Китая во внешней торговле региона превысила 60% - РИА Новости, 20.06.2025
Орлов: доля Китая во внешней торговле региона превысила 60%
Доля Китая в общем внешнеторговом обороте Амурской области в 2024 году превысила 60%, в начале текущего года наблюдается значительный рост взаимного... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:16:00+03:00
2025-06-20T09:16:00+03:00
амурская область
экономика
китай
монголия
индия
василий орлов (губернатор)
ozon
wildberries
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Доля Китая в общем внешнеторговом обороте Амурской области в 2024 году превысила 60%, в начале текущего года наблюдается значительный рост взаимного товарооборота – 63% по итогам первых 2 месяцев 2025 года, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Орлов. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Основную часть регионального экспорта составляет продукция агропромышленного и лесопромышленного комплексов, натуральные пищевые добавки", – сказал Орлов. По словам губернатора, ожидаемым является дальнейший рост показателей по экспорту с учетом реализуемых в регионе международных проектов в сфере логистики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, планируемого в этом году запуска постоянного пограничного перехода, который обеспечит значительный рост объемов перевозок по международному автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ, в том числе, опасных грузов. "За счет частных инвестиций построен таможенно-логистический терминал. Он активно развивается, большой спрос у грузоотправителей, зашли крупные инвесторы, которые работают в интернет-торговле – Ozon и Wildberries", – рассказал Орлов. Также, по словам губернатора, прорабатываются вопросы реализации проекта железнодорожного моста Джалинда – Мохэ. "Особенность этого логистического маршрута в том, что он не затрагивает ни БАМ, ни Транссиб, которые сегодня перегружены связкой Запад- Восток. В обратную сторону ожидаем контейнерные перевозки в больших объемах. С нашей стороны к модернизации железнодорожных путей уже приступил инвестор – это 80 километров от Транссиба непосредственно до реки. Работа уже ведется", – рассказал Орлов. Также губернатор сообщил, что в настоящее время активно развивается сотрудничество с Монголией, Индией, ОАЭ, Вьетнамом, странами СНГ (Белоруссия, Казахстан и другие), а представители этих стран демонстрируют устойчивый интерес в наращивании взаимных поставок различных видов продукции. В 2024 году наблюдался рост товарооборота с Республикой Беларусь (+50%), Индией (+64%), Монголией (+59%), Казахстаном (+75%). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250620/orlov-2024100578.html
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экономика, китай, монголия, индия, василий орлов (губернатор), ozon, wildberries, снг
Амурская область, Экономика, Китай, Монголия, Индия, Василий Орлов (губернатор), Ozon, Wildberries, СНГ
Орлов: доля Китая во внешней торговле региона превысила 60%

Губернатор Орлов: доля Китая во внешней торговле региона превысила 60%

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Доля Китая в общем внешнеторговом обороте Амурской области в 2024 году превысила 60%, в начале текущего года наблюдается значительный рост взаимного товарооборота – 63% по итогам первых 2 месяцев 2025 года, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Орлов.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
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"Основную часть регионального экспорта составляет продукция агропромышленного и лесопромышленного комплексов, натуральные пищевые добавки", – сказал Орлов.
По словам губернатора, ожидаемым является дальнейший рост показателей по экспорту с учетом реализуемых в регионе международных проектов в сфере логистики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, планируемого в этом году запуска постоянного пограничного перехода, который обеспечит значительный рост объемов перевозок по международному автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ, в том числе, опасных грузов.
"За счет частных инвестиций построен таможенно-логистический терминал. Он активно развивается, большой спрос у грузоотправителей, зашли крупные инвесторы, которые работают в интернет-торговле – Ozon и Wildberries", – рассказал Орлов.
Также, по словам губернатора, прорабатываются вопросы реализации проекта железнодорожного моста Джалинда – Мохэ.
"Особенность этого логистического маршрута в том, что он не затрагивает ни БАМ, ни Транссиб, которые сегодня перегружены связкой Запад- Восток. В обратную сторону ожидаем контейнерные перевозки в больших объемах. С нашей стороны к модернизации железнодорожных путей уже приступил инвестор – это 80 километров от Транссиба непосредственно до реки. Работа уже ведется", – рассказал Орлов.
Также губернатор сообщил, что в настоящее время активно развивается сотрудничество с Монголией, Индией, ОАЭ, Вьетнамом, странами СНГ (Белоруссия, Казахстан и другие), а представители этих стран демонстрируют устойчивый интерес в наращивании взаимных поставок различных видов продукции. В 2024 году наблюдался рост товарооборота с Республикой Беларусь (+50%), Индией (+64%), Монголией (+59%), Казахстаном (+75%).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Амурская областьЭкономикаКитайМонголияИндияВасилий Орлов (губернатор)OzonWildberriesСНГ
 
 
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