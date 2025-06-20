https://ria.ru/20250620/orlov-2024101212.html

Орлов: доля Китая во внешней торговле региона превысила 60%

Орлов: доля Китая во внешней торговле региона превысила 60% - РИА Новости, 20.06.2025

Орлов: доля Китая во внешней торговле региона превысила 60%

Доля Китая в общем внешнеторговом обороте Амурской области в 2024 году превысила 60%, в начале текущего года наблюдается значительный рост взаимного... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:16:00+03:00

2025-06-20T09:16:00+03:00

2025-06-20T09:16:00+03:00

амурская область

экономика

китай

монголия

индия

василий орлов (губернатор)

ozon

wildberries

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Доля Китая в общем внешнеторговом обороте Амурской области в 2024 году превысила 60%, в начале текущего года наблюдается значительный рост взаимного товарооборота – 63% по итогам первых 2 месяцев 2025 года, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Орлов. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Основную часть регионального экспорта составляет продукция агропромышленного и лесопромышленного комплексов, натуральные пищевые добавки", – сказал Орлов. По словам губернатора, ожидаемым является дальнейший рост показателей по экспорту с учетом реализуемых в регионе международных проектов в сфере логистики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, планируемого в этом году запуска постоянного пограничного перехода, который обеспечит значительный рост объемов перевозок по международному автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ, в том числе, опасных грузов. "За счет частных инвестиций построен таможенно-логистический терминал. Он активно развивается, большой спрос у грузоотправителей, зашли крупные инвесторы, которые работают в интернет-торговле – Ozon и Wildberries", – рассказал Орлов. Также, по словам губернатора, прорабатываются вопросы реализации проекта железнодорожного моста Джалинда – Мохэ. "Особенность этого логистического маршрута в том, что он не затрагивает ни БАМ, ни Транссиб, которые сегодня перегружены связкой Запад- Восток. В обратную сторону ожидаем контейнерные перевозки в больших объемах. С нашей стороны к модернизации железнодорожных путей уже приступил инвестор – это 80 километров от Транссиба непосредственно до реки. Работа уже ведется", – рассказал Орлов. Также губернатор сообщил, что в настоящее время активно развивается сотрудничество с Монголией, Индией, ОАЭ, Вьетнамом, странами СНГ (Белоруссия, Казахстан и другие), а представители этих стран демонстрируют устойчивый интерес в наращивании взаимных поставок различных видов продукции. В 2024 году наблюдался рост товарооборота с Республикой Беларусь (+50%), Индией (+64%), Монголией (+59%), Казахстаном (+75%). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250620/orlov-2024100578.html

https://ria.ru/20250619/tsentr-2024064197.html

китай

монголия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, монголия, индия, василий орлов (губернатор), ozon, wildberries, снг