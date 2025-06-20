https://ria.ru/20250620/opek-2024414340.html
Генсек ОПЕК заявил, что всегда восхищался Путиным
Генсек ОПЕК заявил, что всегда восхищался Путиным - РИА Новости, 20.06.2025
Генсек ОПЕК заявил, что всегда восхищался Путиным
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что всегда восхищался президентом России Владимиром Путиным как президентом России, а также его деятельностью РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:41:00+03:00
2025-06-20T21:41:00+03:00
2025-06-20T21:52:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что всегда восхищался президентом России Владимиром Путиным как президентом России, а также его деятельностью на международной арене."Я всегда чувствовал больше уважение и восхищался вами как президентом Российской Федерации и вашей деятельностью на мировой арене. Государство Кувейт - это дружественная России страна и наш лидер тоже восхищается вами", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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россия, опек, кувейт, владимир путин, в мире
Россия, ОПЕК, Кувейт, Владимир Путин, В мире
Генсек ОПЕК заявил, что всегда восхищался Путиным
Генсек ОПЕК заявил, что восхищается деятельностью Путина в качестве президента