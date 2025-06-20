https://ria.ru/20250620/opek-2024414340.html

Генсек ОПЕК заявил, что всегда восхищался Путиным

Генсек ОПЕК заявил, что всегда восхищался Путиным - РИА Новости, 20.06.2025

Генсек ОПЕК заявил, что всегда восхищался Путиным

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что всегда восхищался президентом России Владимиром Путиным как президентом России, а также его деятельностью РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:41:00+03:00

2025-06-20T21:41:00+03:00

2025-06-20T21:52:00+03:00

россия

опек

кувейт

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что всегда восхищался президентом России Владимиром Путиным как президентом России, а также его деятельностью на международной арене."Я всегда чувствовал больше уважение и восхищался вами как президентом Российской Федерации и вашей деятельностью на мировой арене. Государство Кувейт - это дружественная России страна и наш лидер тоже восхищается вами", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250620/putin-2024414586.html

россия

кувейт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, опек, кувейт, владимир путин, в мире