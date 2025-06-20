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Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана

Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 20.06.2025

Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 20 июня, заседание в связи с ударами Израиля по территории Ирана. РИА Новости, 20.06.2025

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2025-06-20T00:25:00+03:00

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ООН, 20 июн – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 20 июня, заседание в связи с ударами Израиля по территории Ирана. По данным председательствующей в июне в Совбезе ООН Гайаны, заседание запланировано на 10 утра пятницы (17.00 мск). Его запросил Тегеран. Соответствующее заседание Совбеза станет уже вторым с начала эскалации обстановки. При этом в среду постпредство Ирана при ООН распространило письмо, в котором заявило о растущих свидетельствах вовлеченности США в конфликт с Израилем. Докладчиками, как ожидается, выступят генсек ООН Антониу Гутерреш и его заместитель Розмари Дикарло, сообщал в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека Стефан Дюжаррик. Встреча пройдет на фоне нарастающей эскалации в конфликте и возможному вмешательству в него со стороны США. Так, по данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20250619/iran-2024028623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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