https://ria.ru/20250620/oon-2024068826.html
Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана
Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 20 июня, заседание в связи с ударами Израиля по территории Ирана. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:25:00+03:00
2025-06-20T00:25:00+03:00
2025-06-20T00:25:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
антониу гутерреш
розмари дикарло
стефан дюжаррик
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg
ООН, 20 июн – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 20 июня, заседание в связи с ударами Израиля по территории Ирана. По данным председательствующей в июне в Совбезе ООН Гайаны, заседание запланировано на 10 утра пятницы (17.00 мск). Его запросил Тегеран. Соответствующее заседание Совбеза станет уже вторым с начала эскалации обстановки. При этом в среду постпредство Ирана при ООН распространило письмо, в котором заявило о растущих свидетельствах вовлеченности США в конфликт с Израилем. Докладчиками, как ожидается, выступят генсек ООН Антониу Гутерреш и его заместитель Розмари Дикарло, сообщал в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека Стефан Дюжаррик. Встреча пройдет на фоне нарастающей эскалации в конфликте и возможному вмешательству в него со стороны США. Так, по данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20250619/iran-2024028623.html
https://ria.ru/20250619/peskov-2024061996.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_f3d6bbc7a155d4bdb474a294a29c5869.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, антониу гутерреш, розмари дикарло, стефан дюжаррик, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, совет безопасности оон
В мире, США, Израиль, Иран, Антониу Гутерреш, Розмари ДиКарло, Стефан Дюжаррик, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана
Совбез ООН 20 июня проведет заседание в связи с ударами Израиля по Ирану