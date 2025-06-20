Рейтинг@Mail.ru
Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/oon-2024068826.html
Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана
Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 20.06.2025
Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 20 июня, заседание в связи с ударами Израиля по территории Ирана. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:25:00+03:00
2025-06-20T00:25:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
антониу гутерреш
розмари дикарло
стефан дюжаррик
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg
ООН, 20 июн – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 20 июня, заседание в связи с ударами Израиля по территории Ирана. По данным председательствующей в июне в Совбезе ООН Гайаны, заседание запланировано на 10 утра пятницы (17.00 мск). Его запросил Тегеран. Соответствующее заседание Совбеза станет уже вторым с начала эскалации обстановки. При этом в среду постпредство Ирана при ООН распространило письмо, в котором заявило о растущих свидетельствах вовлеченности США в конфликт с Израилем. Докладчиками, как ожидается, выступят генсек ООН Антониу Гутерреш и его заместитель Розмари Дикарло, сообщал в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека Стефан Дюжаррик. Встреча пройдет на фоне нарастающей эскалации в конфликте и возможному вмешательству в него со стороны США. Так, по данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20250619/iran-2024028623.html
https://ria.ru/20250619/peskov-2024061996.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_f3d6bbc7a155d4bdb474a294a29c5869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, антониу гутерреш, розмари дикарло, стефан дюжаррик, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, совет безопасности оон
В мире, США, Израиль, Иран, Антониу Гутерреш, Розмари ДиКарло, Стефан Дюжаррик, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН обсудит в пятницу конфликт Израиля и Ирана

Совбез ООН 20 июня проведет заседание в связи с ударами Израиля по Ирану

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 20 июн – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 20 июня, заседание в связи с ударами Израиля по территории Ирана.
По данным председательствующей в июне в Совбезе ООН Гайаны, заседание запланировано на 10 утра пятницы (17.00 мск). Его запросил Тегеран.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Иран пригрозил продолжать удары по Израилю до выплаты репараций
Вчера, 19:15
Соответствующее заседание Совбеза станет уже вторым с начала эскалации обстановки. При этом в среду постпредство Ирана при ООН распространило письмо, в котором заявило о растущих свидетельствах вовлеченности США в конфликт с Израилем.
Докладчиками, как ожидается, выступят генсек ООН Антониу Гутерреш и его заместитель Розмари Дикарло, сообщал в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Встреча пройдет на фоне нарастающей эскалации в конфликте и возможному вмешательству в него со стороны США. Так, по данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана может воспламенить регион, заявил Песков
Вчера, 22:58
 
В миреСШАИзраильИранАнтониу ГутеррешРозмари ДиКарлоСтефан ДюжаррикООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала