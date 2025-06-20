https://ria.ru/20250620/obstrely-2024070268.html
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.06.2025
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:45:00+03:00
2025-06-20T00:45:00+03:00
2025-06-20T00:45:00+03:00
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украина
донецкая народная республика
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении... Всего выпущено 14 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. В управление не поступало сведений о жертвах среди мирных жителей за 19 июня, однако оно отмечает, что 18 июня один мирный житель был ранен в Горловке. За предыдущие сутки управление зафиксировало пять обстрелов.
https://ria.ru/20250619/evropa-2024062300.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 боеприпасов