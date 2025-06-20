https://ria.ru/20250620/obstrely-2024070268.html

Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.06.2025

Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:45:00+03:00

2025-06-20T00:45:00+03:00

2025-06-20T00:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении... Всего выпущено 14 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. В управление не поступало сведений о жертвах среди мирных жителей за 19 июня, однако оно отмечает, что 18 июня один мирный житель был ранен в Горловке. За предыдущие сутки управление зафиксировало пять обстрелов.

https://ria.ru/20250619/evropa-2024062300.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, горловка, происшествия