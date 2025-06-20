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Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию
Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию - РИА Новости, 20.06.2025
Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию
Борт с шестой группой российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена, приземлился в одном из подмосковных... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:20:00+03:00
2025-06-20T18:20:00+03:00
2025-06-20T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Борт с шестой группой российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило, что 20 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже шестой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Сначала российские военнослужащие находились в Белоруссии, там им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь. После доставки в РФ военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Московская область (Подмосковье)
Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию
Самолет с шестой группой вернувшихся с Украины пленных сел в Подмосковье