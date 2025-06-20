Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/obmen-2024351592.html
Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию
Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию - РИА Новости, 20.06.2025
Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию
Борт с шестой группой российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена, приземлился в одном из подмосковных... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:20:00+03:00
2025-06-20T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022826395_0:26:1748:1009_1920x0_80_0_0_f1c8bd931b018a5ce24357083e9dc3fa.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Борт с шестой группой российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило, что 20 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже шестой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Сначала российские военнослужащие находились в Белоруссии, там им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь. После доставки в РФ военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
https://ria.ru/20250620/voennyy-2024291365.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022826395_184:0:1564:1035_1920x0_80_0_0_6fe67f44633045a847df54a8b124adea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Московская область (Подмосковье)
Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию

Самолет с шестой группой вернувшихся с Украины пленных сел в Подмосковье

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Борт с шестой группой российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 20 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже шестой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство.
Сначала российские военнослужащие находились в Белоруссии, там им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь. После доставки в РФ военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Вернувшийся военный рассказал, что чувствует, видя российские флаги
Вчера, 16:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала