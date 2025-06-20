https://ria.ru/20250620/obmen-2024351592.html

Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию

Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию - РИА Новости, 20.06.2025

Российские бойцы, освобожденные из плена, прибыли в Россию

Борт с шестой группой российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена, приземлился в одном из подмосковных... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:20:00+03:00

2025-06-20T18:20:00+03:00

2025-06-20T18:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Борт с шестой группой российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило, что 20 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже шестой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Сначала российские военнослужащие находились в Белоруссии, там им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь. После доставки в РФ военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

https://ria.ru/20250620/voennyy-2024291365.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье)