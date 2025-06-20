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Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2025
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14:26 20.06.2025 (обновлено: 14:29 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/obmen-2024225469.html
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2025
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Состоявшийся в пятницу обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник РИА Новости российской переговорной группе. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:26:00+03:00
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россия
украина
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Состоявшийся в пятницу обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник РИА Новости российской переговорной группе. Ранее источник сообщил, что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной. "Состоявшийся обмен пленными был паритетным", - рассказал источник.
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россия, украина
Россия, Украина
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник

Состоявшийся обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным

© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Минобороны России
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Состоявшийся в пятницу обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник РИА Новости российской переговорной группе.
Ранее источник сообщил, что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной.
"Состоявшийся обмен пленными был паритетным", - рассказал источник.
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Источник: Россия и Украина продолжили санитарные обмены ранеными в пятницу
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