https://ria.ru/20250620/obmen-2024225469.html

Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник

Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2025

Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник

Состоявшийся в пятницу обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник РИА Новости российской переговорной группе. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:26:00+03:00

2025-06-20T14:26:00+03:00

2025-06-20T14:29:00+03:00

россия

украина

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Состоявшийся в пятницу обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник РИА Новости российской переговорной группе. Ранее источник сообщил, что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной. "Состоявшийся обмен пленными был паритетным", - рассказал источник.

https://ria.ru/20250620/istochnik-2024219742.html

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